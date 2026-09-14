Gol polémico en el derbi de Manchester: Michael Owen, sorprendido por un error del VAR

Una decisión controvertida en el derbi de Manchester, uno de los enfrentamientos más intensos de la Premier League, ha provocado duras críticas por parte de la comunidad futbolística y los expertos. El gol marcado por el delantero del Manchester City, Erling Haaland, y el error del VAR durante el encuentro dejaron atónitos no solo a los aficionados, sino también a reconocidos exjugadores. Este incidente ha vuelto a poner en el centro del debate el funcionamiento del sistema de videoarbitraje y los errores arbitrales en el fútbol inglés. Así lo informa Goal.com informa .

Situación polémica y decisión inicial

Cuando se superaba la hora de juego en el estadio Old Trafford, ocurrió un episodio decisivo para el destino del partido. El goleador neerlandés Erling Haaland envió el balón al fondo de la red rival desde un ángulo difícil. Inicialmente, el juez de línea había detenido el juego señalando fuera de juego, lo que causó la alegría de los aficionados locales. Sin embargo, tras una revisión minuciosa en la sala VAR, se decidió que el gol debía ser validado.

Las repeticiones mostraron que el ágil delantero estaba en posición reglamentaria debido a la distancia con el defensa del Manchester United, Patrick Dorgu, y logró finalizar con éxito un centro raso desde la banda izquierda. Aunque se determinó que la posición del jugador noruego no infringía las reglas, otro participante de la jugada se convirtió en el centro de la polémica.

El episodio de Enzo Fernandez y la reacción de los expertos

Según Goal.com, las principales quejas en el campo se centraron en las acciones del centrocampista argentino Enzo Fernandez. El campeón del mundo, en posición de fuera de juego, intentó cabecear el balón mientras pasaba a su lado. Su compatriota Lisandro Martinez se vio obligado a disputar el balón con el rival. No obstante, los árbitros consideraron todos los factores y dieron el gol por legal.

El exdelantero de la selección inglesa, Michael Owen, no ocultó su asombro ante esta decisión en una entrevista con GOAL. En su opinión, es posible que los árbitros perdieran el foco al centrarse en trazar las líneas para verificar la posición de Haaland. Aunque Owen admite que estas situaciones son más complejas de lo que parecen desde fuera, subrayó que esta decisión fue extremadamente incomprensible.

La dura protesta de Michael Owen

Michael Owen, que ejerce como embajador de Casino.org, se sumó a las opiniones de la leyenda del Manchester United, Gary Neville, comentarista en Sky Sports. Neville también había señalado que debería haber una disculpa oficial tras un error tan grave en un partido de tal magnitud. Según Owen, la situación era sumamente evidente.

«¿Qué puede ser más claro que un remate de cabeza en plancha en pleno vuelo?!», expresó el experto para manifestar su descontento, afirmando abiertamente que Fernandez se lanzó a por el balón, lo cual constituye una infracción a la regla del fuera de juego. Añadió que no comprende cómo los árbitros no pudieron percibirlo. Este suceso ha vuelto a poner sobre la mesa la cuestión del arbitraje y la integridad del sistema VAR en la Premier League.