Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27

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Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27

Los smartphones más avanzados de la gama de flagships Samsung Galaxy S27, que se lanzarán el próximo año, mantendrán la tecnología de carga rápida de los dispositivos de la generación anterior. Según IXBT.com, los primeros detalles técnicos sobre los dispositivos de nueva generación han aparecido en la base de datos del organismo de certificación chino 3C. Así lo informa Ixbt.com informa .

Los dispositivos registrados en la base de datos del regulador bajo los números SM-S9570 y SM-S9580 han sido identificados, según los datos IMEI de la GSMA, como los modelos Galaxy S27 Pro y Galaxy S27 Ultra, respectivamente. Basándose en esta fuente, ambas versiones avanzadas soportarán una potencia de carga rápida de 60 W. Sin embargo, como es tradición, se espera que la compañía no incluya un adaptador de corriente en el paquete de estos dispositivos.

La nueva versión Pro y las diferencias en la gama

La publicación de estos datos de certificación muestra que habrá cambios en la línea de flagships de Samsung por primera vez. En particular, el modelo Galaxy S27 Pro podría pasar a la historia como el primer smartphone de la serie Galaxy S en llevar el índice "Pro". Al mismo tiempo, se reveló que la alta potencia de 60 W solo estará disponible para estos dos modelos más caros y avanzados.

Anteriormente, los modelos Galaxy S27 y Galaxy S27 Plus también pasaron por la misma certificación 3C. Según esta, el modelo base Galaxy S27 estaría equipado con una carga de 45 W, mientras que el Galaxy S27 Plus contaría con una potencia de 27 W. De esta forma, ha quedado clara la distribución de las capacidades de carga de los dispositivos de la nueva serie.

Certificación anticipada

Los expertos señalan que los cuatro smartphones Galaxy S27 aparecieron muy pronto en la base de datos del regulador chino. A modo de comparación, los dispositivos de la serie anterior Galaxy S26 solo fueron certificados en enero de 2026. Aunque Samsung aún no ha anunciado la fecha oficial de presentación, el registro tan temprano de los documentos sugiere que el lanzamiento de los nuevos flagships podría ocurrir antes de lo previsto.

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Abror Shuhratov
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