Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)

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Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)

Una nueva sensación viral ha surgido en la intersección de la industria textil y la alta tecnología. Tras causar revuelo hace unos años con su ropa interior autolimpiable, la famosa marca estadounidense HercLeon presenta ahora su nuevo invento que ha dejado al mundo asombrado.

El producto innovador de quinta generación de la compañía, la camiseta HercShirt V5.0 , no desprende olores y mantiene su frescura incluso si no se lava durante más de un mes, incluso en los calurosos días de verano y con sudoración activa.

7 componentes especiales: ¿Cómo funciona esta tecnología?

Lo que para muchos parece un milagro o «alquimia» tiene una base científica. La empresa no solo ha aplicado nanomateriales sobre la superficie de la tela, sino que los ha tejido directamente en las fibras. Para ello se utilizaron 7 elementos distintos:

  • Cobre y plata: Detienen por completo la proliferación de bacterias y microorganismos que causan malos olores;

  • Zinc: Neutraliza los compuestos de azufre agresivos que se generan durante la sudoración intensa;

  • Oro y 2 componentes secretos especiales: Garantizan la elasticidad, durabilidad y las propiedades antibacterianas de la tela durante muchos años;

  • Ceniza volcánica: Actúa como una «esponja» de microporos, absorbiendo el exceso de humedad y los olores externos.

Selección de precios, colores y modelos

Según los detalles del proyecto, que ha despertado gran interés en la plataforma de crowdfunding Kickstarter, este producto dura mucho más que 7 camisetas convencionales debido a que requiere menos lavados:

  • Versión Premium V5.0 (79 $): Permite su uso sin lavar durante más de un mes. Inicialmente disponible en negro, y más tarde en azul marino, burdeos y verde oscuro;

  • Versión estándar (alrededor de 59 $): No requiere lavado hasta por 14 días (dos semanas);

  • Versión económica (39 $): Garantiza limpieza y ausencia de olores durante 3 días de uso intensivo.

El lanzamiento oficial de estas camisetas innovadoras está previsto para principios de noviembre.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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