El smartphone Huawei Pura X View bate récords de ventas en el mercado chino

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El smartphone Huawei Pura X View bate récords de ventas en el mercado chino

El modelo Huawei Pura X View, que ha llamado la atención en el mundo de la tecnología por su diseño único y sus capacidades avanzadas, se ha vuelto inesperadamente popular entre los compradores. Según ixbt.com, este nuevo dispositivo mostró una gran demanda desde los primeros días de ventas en el mercado chino, vendiéndose cientos de miles de unidades en poco tiempo. Así lo informa Ixbt.com .

Según los datos proporcionados por el conocido informante Digital Chat Station, más de 300 000 dispositivos encontraron dueño en el país entre el 9 y el 13 de septiembre. Para el mercado chino, donde la competencia es extremadamente fuerte, esta es una cifra muy seria, lo que demuestra que la nueva apuesta de la compañía ha sido un éxito.

Pantalla inusual y características técnicas

La principal peculiaridad de este smartphone es su pantalla de formato ancho, inusual para los gadgets modernos. El dispositivo está equipado con un panel OLED plano de 6,39 pulgadas con una relación de aspecto de 16:9,5, que ofrece una resolución de 2232×1320 píxeles.

Los bordes alrededor de la pantalla tienen solo 1,05 mm de grosor, ocupando la pantalla el 96,1 % del panel frontal. Además, la pantalla cuenta con una frecuencia de actualización de 120 Hz, regulación PWM de 2160 Hz y un brillo máximo de 6500 nit. La seguridad de la pantalla está garantizada por un resistente cristal de protección Kunlun.

Rendimiento y capacidades avanzadas de cámara

El hardware del smartphone se basa en el procesador especial Huawei Kirin 9030S. Las capacidades del dispositivo son notables no solo por su potencia, sino también por su sistema de fotografía.

  • El módulo de cámara principal está equipado con un sensor de 200 megapíxeles con una matriz RYYB de 1/1,28 pulgadas.
  • Se complementa con una cámara periscópica de 50 megapíxeles con lente EFR de 88 mm y un sensor ultra gran angular de 8 megapíxeles.
  • Se ha instalado una cámara especial Red Maple de segunda generación para una detección precisa de los colores.
  • La cámara frontal ofrece imágenes con una resolución de 40 megapíxeles.
A pesar de que el cuerpo del smartphone tiene solo 6,68 mm de grosor, alberga una enorme batería de 7000 mAh. El smartphone admite tecnología de carga por cable de 66 W y carga inalámbrica de 50 W.

Además, el cuerpo está protegido de forma fiable contra el agua y el polvo según el estándar IP69. Este avanzado gadget también ofrece tecnología eSIM y la posibilidad de intercambio de mensajes bidireccional a través del sistema de satélites chino BeiDou.

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Abror Shuhratov
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