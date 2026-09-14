Xiaomi presenta una nueva lavadora de tres tambores

Xiaomi ha comenzado a aceptar pedidos anticipados para su nueva lavadora y secadora de la serie Mijia, marcando un hito en el mercado de electrodomésticos. Según ixbt.com, este innovador dispositivo, con una capacidad total de 14 kg, tiene un precio de 5000 yuan y destaca por su estructura única de tres tambores. Así lo informa Ixbt.com reporta la noticia.

La característica principal del nuevo dispositivo es que incluye un tambor grande principal y dos tambores auxiliares más pequeños. El compartimento principal está diseñado para lavar 11 kg de ropa, mientras que los dos tambores adicionales, con una capacidad de 1,5 kg cada uno, están destinados a lavar por separado y cómodamente ropa de niños y prendas delicadas.

Dimensiones compactas y suministro de agua innovador

Aunque el dispositivo consta de tres secciones independientes, sus dimensiones totales son casi idénticas a las de las lavadoras Mijia convencionales de 10 kg. Esto permite instalarlo sin problemas en muebles o armarios estándar de cocina, balcón o baño.

El modelo también está equipado con tres sistemas de entrada de agua independientes, lo que permite a los usuarios ejecutar diferentes ciclos de lavado simultáneamente. Se ha anunciado un alto coeficiente de lavado de 1,95 para los tambores pequeños, y el suministro continuo de agua limpia durante el aclarado minimiza los residuos de detergente.

Inteligencia artificial y seguridad de alto nivel

Se ha prestado especial atención a las propiedades higiénicas. Según la información proporcionada, el sistema garantiza la eliminación de hasta el 99,99 % de bacterias peligrosas como el estafilococo áureo y E. coli, así como diversos virus.

Tecnológicamente, el dispositivo admite el control mediante comandos de voz naturales. Basta con que el usuario describa verbalmente el tejido, el color o el tipo de mancha, y los algoritmos de Xiaomi junto con el modelo MiMo generan recomendaciones personalizadas para seleccionar los parámetros adecuados.

El dispositivo cuenta con una estructura metálica robusta y un sistema de amortiguación reforzado que mantiene la estabilidad incluso cuando los tres tambores funcionan al mismo tiempo. Se puede controlar mediante la aplicación Mi Home, los asistentes de voz Miclaw y Xiao Ai, y la integración con otros dispositivos del ecosistema Xiaomi AIoT.