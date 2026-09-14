El smartphone iQOO 16 es el primero en recibir la pantalla Samsung M16 con 10 000 nits de brillo
Samsung Display e iQOO han presentado, en una presentación conjunta, una pantalla avanzada que marca una nueva era en el mercado de dispositivos móviles. Este innovador panel OLED es reconocido como un verdadero avance en el mundo tecnológico, ya que establece estándares completamente nuevos para las pantallas de los smartphones. Así lo informa Ixbt.com informa .
Según la información de Ixbt.com, el nuevo panel Samsung M16 destaca por sus impresionantes características técnicas, incluido un brillo máximo récord de 10 000 nits. Esta cifra garantiza la legibilidad de la información en pantalla incluso bajo la luz solar más intensa.
Características tecnológicas avanzadasSe destaca que el panel de nueva generación presentado no solo ofrece un alto brillo, sino también una gran precisión y fluidez de imagen. La pantalla combina una alta resolución 2K (WQHD) con una frecuencia de actualización de 165 Hz.
Esta combinación tecnológica es especialmente importante para los entusiastas de los juegos móviles y los consumidores de contenido multimedia. La alta frecuencia y precisión garantizan la nitidez de la imagen y la fluidez de los movimientos en escenas dinámicas.
Primer usuario y perspectivas de mercadoSamsung Display ha confirmado oficialmente que el smartphone insignia iQOO 16 será el primer dispositivo Android del mundo equipado con este avanzado panel M16. Esto reafirma la estrategia de la marca de ofrecer a sus usuarios las últimas tecnologías antes que nadie.
Al mismo tiempo, se han publicado filtraciones. Según el conocido informante Ice Universe, Google no planea utilizar el panel OLED Samsung M16 en sus próximos modelos insignia.
El anuncio de esta novedad demuestra que el mercado de pantallas para dispositivos móviles está evolucionando a un ritmo rápido y que las tecnologías OLED aún no han mostrado todo su potencial. Se espera que el modelo iQOO 16 sea el centro de atención de la industria móvil en un futuro próximo.
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