China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)

Al observar un pez moviéndose bajo el agua, cada vez es más difícil distinguir si se trata de un ser vivo o no. Un nuevo robot-pez biónico presentado en China ha llamado la atención por su capacidad para imitar los movimientos naturales de los peces.

Lo más interesante es que esta tecnología no es un simple juguete robótico. Los expertos están explorando las posibilidades de utilizar estos dispositivos en el futuro para observar, inspeccionar entornos submarinos y realizar tareas complejas para el ser humano.

¿Por qué el robot es diferente de los aparatos convencionales?

La mayoría de los robots submarinos tradicionales utilizan sistemas de propulsión por hélice. El robot-pez biónico, por su parte, copia la «solución de ingeniería» de la naturaleza de millones de años: imita el movimiento del cuerpo y las aletas del pez.

Este enfoque permite al robot moverse en el agua de forma más suave, flexible y maniobrable.

Las investigaciones científicas también señalan que los sistemas de propulsión tipo pez pueden ofrecer una mayor maniobrabilidad y eficiencia en comparación con la propulsión por hélice tradicional.

¿Cómo «ayuda» la AI al robot?

Uno de los aspectos más importantes de esta tecnología es la capacidad de adaptar el movimiento no solo basándose en comandos preestablecidos, sino también ajustándose al entorno.

En los robots-pez modernos se integran sensores, algoritmos de control y métodos de aprendizaje automático. Por ejemplo, el robot-pez blando desarrollado por científicos chinos está equipado con un sistema capaz de detectar cambios en el entorno y ajustar su modo de nado.

Por ello, en el futuro, estos robots podrían realizar de forma más autónoma tareas como la detección de obstáculos submarinos, el cambio de dirección y la navegación en entornos complejos.

Su apariencia de «pez vivo» no es solo diseño

La semejanza del robot con un pez real no se hizo solo por estética.

La forma del cuerpo del pez natural, el movimiento de la cola y el uso de las aletas se consideran métodos eficaces de desplazamiento en el agua. Por eso, los ingenieros intentan trasladar estos mecanismos de la naturaleza a la robótica.

Algunos robots-pez de nueva generación están siendo adaptados incluso para moverse en zonas submarinas estrechas y complejas.

¿Dónde podrían trabajar en el futuro?

Uno de los campos de aplicación más realistas de estas tecnologías es la inspección y monitoreo submarino.

Se ha informado que uno de los robots-pez biónicos presentados en la Conferencia de Robots 2026 en China fue diseñado para inspeccionar objetos submarinos y reducir el trabajo humano en condiciones peligrosas. También cuenta con un sistema de sensores que permite detectar obstáculos.

Estos aparatos podrían utilizarse en el futuro para:

inspeccionar instalaciones submarinas;

monitorear tuberías y comunicaciones;

realizar investigaciones científicas;

monitorear el entorno acuático;

recopilar datos en lugares incómodos para el ser humano

y otras tareas similares.

El aspecto más interesante: los robots se mueven cada vez más «como seres vivos»

La nueva tendencia en robótica es que los ingenieros no se limitan a crear estructuras metálicas. Están estudiando los mecanismos de movimiento más eficaces de la naturaleza y trasladándolos a sistemas artificiales.

También se están realizando investigaciones sobre robots inspirados en el movimiento de peces, rayas e incluso tiburones. Los trabajos publicados en 2026 muestran un mayor enfoque en la integración de estructuras flexibles, sensores y control autónomo en robots submarinos biónicos.

Ese «pez común» en el mar podría ser en realidad un robot

Hoy en día, esta tecnología se encuentra principalmente en fase experimental y de investigación. Pero a medida que la apariencia, el movimiento y la capacidad de adaptación de los robots-pez mejoren, nuestra percepción sobre los robots submarinos también podría cambiar.

Es posible que en un futuro cercano no sea tan fácil distinguir si cada «pez» que se mueve bajo el agua es un ser vivo o no.

El futuro de la robótica submarina se parece cada vez más a la naturaleza.