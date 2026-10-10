Aparece un dispositivo que copia texto de computadora con una caligrafía perfecta

·14·Tecnología
Aparece un dispositivo que copia texto de computadora con una caligrafía perfecta

Para los estudiantes cansados de llenar cuadernos durante horas y escribir a mano conferencias y tesis en instituciones de educación superior, las tecnologías modernas ofrecen una comodidad inesperada. Un video que se está volviendo viral en las redes sociales despierta la envidia de millones de alumnos: muestra un robot compacto equipado con un bolígrafo común que copia textos listos desde la computadora directamente a un cuaderno de cuadrícula, con una caligrafía indistinguible de la humana.

Este video ya se ha vuelto viral entre los usuarios de la red, provocando comentarios como «cada estudiante debería tener este dispositivo».

Cómo funciona el dispositivo: un bolígrafo normal y una imitación perfecta

El trazador compacto (máquina de escribir CNC) que se ve en las imágenes difiere radicalmente de las impresoras tradicionales:

  • Mecanismo de trabajo con un bolígrafo estándar: El bolígrafo o gel más sencillo del mercado se fija al cabezal móvil del dispositivo mediante una pinza especial;

  • Imitación completa de la mano humana: El robot no produce los trazos como fuentes digitales lineales, sino con una caligrafía viva, como si fuera escrita por una persona, teniendo en cuenta las conexiones entre letras e incluso la presión del bolígrafo sobre el papel;

  • Adaptación precisa a las líneas del cuaderno: El dispositivo transcribe el texto en un cuaderno escolar de cuadrícula o líneas sin salirse de los márgenes, con una rectitud impecable.

Alegría de los estudiantes y debates en el sistema educativo

Desde su aparición en la red, este invento ha dividido a la opinión pública en dos bandos:

  • Beneficios para los estudiantes: Se dice que ahora el tiempo se puede dedicar no a copiar mecánicamente, sino a la programación, idiomas extranjeros o al desarrollo de habilidades prácticas reales;

  • Preocupaciones de los pedagogos: Algunos profesores enfatizan que escribir a mano fortalece la memoria y la concentración, temiendo que tal automatización afecte negativamente la calidad de la educación y el pensamiento crítico de los estudiantes;

  • Tendencia en la red: A pesar de esto, los jóvenes comparten este video con humor con amigos y padres, recomendándolo como la mejor forma de superar fácilmente las revisiones de apuntes.

En una era de rápido desarrollo tecnológico, estos robots asistentes se están convirtiendo en una herramienta práctica para realizar tareas diarias de forma rápida y eficiente.

Máquina de escribir CNCRobot escritorTecnología educativaViralidad redes socialesInnovación
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

En China, una mujer envía 1 tonelada de cebollas a su ex para vengarse, pero el joven...En China, una mujer envía 1 tonelada de cebollas a su ex para vengarse, pero el joven...15 septiembre 22:30Inteligencia artificial y pensamiento humano: los modelos de lenguaje no pueden explicar por completo el proceso de lecturaInteligencia artificial y pensamiento humano: los modelos de lenguaje no pueden explicar por completo el proceso de lectura11 agosto 21:55Anthropic introduce una marca de agua invisible para ClaudeAnthropic introduce una marca de agua invisible para Claude11 agosto 16:27Google lanza el nuevo agente de AI Gemini Spark para usuarios de MacGoogle lanza el nuevo agente de AI Gemini Spark para usuarios de Mac1 julio 19:54ChatGPT superó a los humanos escribiendo relatos cortosChatGPT superó a los humanos escribiendo relatos cortos6 agosto 16:20¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?¿Por qué la IA de Google no puede escribir correctamente su propio nombre?28 mayo 05:28
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Tecnología noticias

Cálculo de la fecha de desaparición del oxígeno en la Tierra
Cálculo de la fecha de desaparición del oxígeno en la Tierra
Se revelan los precios del iPhone 18 Pro y Pro Max
Se revelan los precios del iPhone 18 Pro y Pro Max
Los precios del iPhone 18 cambian de nuevo en Uzbekistán
Los precios del iPhone 18 cambian de nuevo en Uzbekistán
Precios actuales del iPhone 18 en el mercado Malika
Precios actuales del iPhone 18 en el mercado Malika
La inteligencia artificial descifró un código misterioso de la era napoleónica
La inteligencia artificial descifró un código misterioso de la era napoleónica
Se han anunciado los nuevos precios del iPhone 18 Pro Max
Se han anunciado los nuevos precios del iPhone 18 Pro Max
China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)
China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)
Informes sobre arañazos en el iPhone 18 Pro Max generan debate en redes
Informes sobre arañazos en el iPhone 18 Pro Max generan debate en redes