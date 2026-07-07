El minorista en línea Samokat prueba la entrega mediante robots mensajeros

El servicio Samokat, uno de los minoristas en línea más grandes de Rusia, ha dado un nuevo paso en sus operaciones. La empresa ha comenzado a probar robots mensajeros especiales para entregar pedidos a los clientes. Se espera que esta innovación tecnológica no solo automatice los procesos logísticos, sino que también reduzca los costos del servicio. Así lo informa Ixbt.com informa el sitio.

Como parte del nuevo proyecto, el robot ha sido bautizado como "Turbi". Actualmente, los usuarios pueden elegir uno de los tres métodos al realizar un pedido: mediante un mensajero asociado tradicional, a través de un robot mensajero o recogiendo la compra personalmente (click and collect). Estas innovaciones representan un paso importante hacia la reducción de la dependencia del factor humano en el sector minorista moderno.

Eficiencia económica y beneficios para los clientes

Se prevé que el uso del servicio de robot mensajero sea financieramente ventajoso para los clientes. Según Ixbt.com, el importe mínimo de pedido (ticket) para los usuarios que eligen la entrega por robot se ha fijado un 20 % por debajo de lo habitual. Esto supone una mayor comodidad para los consumidores que realizan compras pequeñas.

Por ahora, los robots "Turbi" circulan por zonas limitadas, concretamente en algunos distritos de Moscú, a través de rutas de corta distancia. Durante el periodo de prueba, se estudiará cuidadosamente la adaptabilidad de los dispositivos a la infraestructura urbana, su resistencia a las condiciones meteorológicas y su interacción con los peatones.

Armonía entre tecnología y emoción

Los representantes de Samokat destacan que los robots mensajeros no son solo una solución tecnológica e innovadora, sino que es importante que generen emociones positivas en los usuarios. Con este fin, se han colocado varias frases divertidas y alentadoras en la carrocería del robot. Por ejemplo, inscripciones como "Me recargo con tu sonrisa" o "Mis sensores indican que hay una persona muy agradable cerca" ayudan a establecer una comunicación única con los clientes.

Con este proyecto, la empresa pretende hacer que el servicio de entrega sea más popular y asequible. La optimización de los costos logísticos mediante robots sentará las bases para mejorar la calidad del servicio en otras regiones en el futuro. Teniendo en cuenta que los servicios de entrega en el mercado uzbeko han crecido rápidamente en los últimos años, estas experiencias globales podrían servir como un ejemplo interesante para las startups y minoristas locales.

Se menciona que no solo es posible comunicarse con los robots mensajeros, sino también tomarse fotos con ellos como recuerdo. Esto se considera también una herramienta de marketing que fortalece el vínculo entre la marca y los clientes. Actualmente, los procesos de prueba continúan y la cuestión de ampliar el proyecto se evaluará en función de los resultados.