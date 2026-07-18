Honor inicia los pedidos anticipados para su exclusivo Robot Phone: cámara robótica de titanio

La carrera por la innovación en el mercado de los smartphones alcanza un nuevo nivel. Honor ha comenzado oficialmente a aceptar pedidos anticipados para uno de sus dispositivos más inusuales: el Robot Phone. Este terminal atrae la atención de los entusiastas de la tecnología no solo por sus especificaciones técnicas, sino también por un sistema de cámara robotizada nunca visto en la industria móvil. Así lo informa Ixbt.com señala el informe.

Según la información de ixbt.com, las ventas del nuevo smartphone comenzarán en agosto de este año. Actualmente, los clientes que realizan pedidos en el mercado chino reciben una serie de beneficios, incluyendo una suscripción de por vida al asistente personal Yoyo, servicio técnico extendido y un kit de accesorios especial. Estos bonos demuestran el firme compromiso de la empresa por popularizar este nuevo formato de dispositivo.

Suspensión robótica de cuatro ejes y cuerpo de titanio

El aspecto principal que diferencia al modelo Robot Phone de otros smartphones es su cámara robotizada de cuatro ejes. Fabricado en aleación de titanio, este mecanismo permanece oculto dentro del cuerpo en condiciones normales. Al iniciar la aplicación de cámara, el módulo se despliega en solo 0,8 segundos. Este mecanismo puede girar 360 grados y admite una función de seguimiento inteligente de objetos.

Desde el punto de vista técnico, la estabilización mecánica del dispositivo corresponde al nivel CIPA 5.5, lo que proporciona una estabilidad propia de cámaras profesionales. También se espera que la cámara robotizada pueda expresar visualmente «emociones» durante las interacciones con la IA.

Capacidades de foto y vídeo de nivel profesional

El sistema de cámara del smartphone también cuenta con cifras sorprendentes. El módulo principal está equipado con un sensor de 200 MP (f/1.6), acompañado de un objetivo ultra gran angular de 50 MP y otra cámara teleobjetivo periscópica de 200 MP. Honor ha establecido una colaboración con la famosa marca ARRI para este modelo.

Gracias a esta colaboración, los usuarios del Robot Phone podrán grabar vídeos en formato Log-C y utilizar perfiles de color LUT profesionales. Esto convierte al smartphone en una herramienta de trabajo ideal para videógrafos móviles y creadores de contenido profesionales.

Potencia técnica y energía

Según la información preliminar, el dispositivo contará con las siguientes especificaciones técnicas:

Plataforma Snapdragon 8 Elite Gen 5;

Pantalla plana de 6,4 pulgadas con resolución 1,5K;

Tecnología de carga rápida de 120 W;

Elementos de chasis robustos fabricados en aleación de titanio.

Aunque este dispositivo aún no se ha anunciado oficialmente para el mercado uzbeko, dada la actividad de la marca Honor en el país, el Robot Phone podría convertirse en una propuesta interesante para los entusiastas de los gadgets innovadores en el futuro.