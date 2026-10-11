Japón propone un proyecto fantástico para proveer a la humanidad de energía ilimitada

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Japón propone un proyecto fantástico para proveer a la humanidad de energía ilimitada

El gigante japonés de la construcción e ingeniería Shimizu Corporation ha presentado una de las ideas más audaces y grandiosas en la historia de las tecnologías espaciales: Luna Ring Según el proyecto, se construirá un anillo de paneles solares que se extenderá por miles de kilómetros a lo largo del ecuador lunar, y la energía eléctrica limpia e ilimitada producida se transmitirá directamente al planeta Tierra.

Este milagro tecnológico ha sido diseñado para liberar a la humanidad de la escasez energética global y de los problemas ecológicos.

« Luna Ring »: ¿Cómo funciona esta fábrica gigante en el espacio?

Aunque el concepto propuesto recuerda a las películas de ciencia ficción, se basa en fundamentos científicos y de ingeniería concretos:

  • Un anillo a lo largo del ecuador lunar: Debido a la ausencia de condiciones meteorológicas, nubes o atmósfera en la superficie lunar, los rayos solares inciden de forma constante y sin interrupción. Los paneles colocados a lo largo del ecuador permiten una producción de energía continua;

  • Una potencia teórica de 13 000 teravatios: Según los cálculos preliminares de los ingenieros de Shimizu Corporation, la potencia máxima del sistema podría alcanzar hasta 13 000 teravatios — varias veces la cantidad de energía consumida en todo el mundo hoy en día;

  • Cómo llega la energía a la Tierra: La energía generada se envía de forma inalámbrica a través del espacio hacia enormes estaciones receptoras en la Tierra utilizando microondas (magnetrones) y rayos láser de alta precisión.

¡Quién llevará a cabo la construcción?

Dado que las condiciones lunares son peligrosas y extremadamente difíciles para los humanos, el proceso de construcción será totalmente automatizado:

  • Robots controlados a distancia: Todos los trabajos de montaje, instalación de paneles y formación de la infraestructura serán realizados por brigadas de robots inteligentes controlados remotamente desde la Tierra;

  • Uso de recursos locales: Se prevé utilizar el suelo lunar (regolito) y sus minerales como materiales de construcción.

¿Realidad o fantasía?

Respecto al futuro y la viabilidad del proyecto, es necesario tener en cuenta varios factores importantes:

  • Por ahora, solo un concepto: « Luna Ring » no es un plan aprobado ni un proyecto en construcción, sino un concepto científico propuesto para el futuro;

  • Pruebas complejas: La implementación de este sistema requiere billones de dólares en inversiones, una reducción drástica en los costos de transporte espacial y la demostración completa de los aspectos técnicos y económicos de una transmisión de energía segura.

No obstante, esta iniciativa de Shimizu Corporation es una prueba clara de que la humanidad se está preparando para obtener energía limpia no de su propio planeta, sino de las extensiones del cosmos.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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