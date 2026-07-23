Amazon Prime Video ahora incluye juegos en su plataforma

Amazon ha anunciado la integración de su servicio de juegos en la nube Luna en su plataforma de streaming Prime Video con el objetivo de ampliar sus servicios. Ahora, los usuarios pueden jugar a diversos géneros de videojuegos directamente desde la aplicación, además de ver películas y series. Este paso es un movimiento estratégico importante para convertir a Amazon en un centro único que aglutine todo tipo de contenido de entretenimiento. Así lo informa Techcrunch.com .

Como parte de esta nueva capacidad, los usuarios tendrán acceso a títulos populares como «Hogwarts Legacy», «EA Sports FC 26» y «Indiana Jones and the Great Circle». La biblioteca también incluye juegos clásicos como «Clue» y «Taboo». Por ahora, el servicio se ha lanzado para los propietarios de dispositivos Fire TV en EE. UU. y el Reino Unido, pero la compañía planea expandirlo pronto a otras regiones y dispositivos.

Integración de streaming y juegos

Para implementar esta estrategia, Amazon sigue el ejemplo de la experiencia de Netflix, que lleva años desarrollando una sección de juegos en su plataforma. Sin embargo, la ventaja de Amazon es que ya contaba con un servicio de juegos en la nube independiente llamado Luna. Si bien antes se requería una aplicación separada, ahora los miembros Prime pueden acceder a los juegos a través de una sección especial llamada «Games» en la interfaz de Prime Video.

La biblioteca de juegos incluye no solo productos de estudios de terceros, sino también proyectos exclusivos desarrollados por la división de juegos de Amazon, como «Courtroom Chaos» y «Masters of the Universe: Legends Unite». Según los representantes de la empresa, la lista de juegos se enriquecerá con nuevos títulos cada mes.

El mundo de los juegos sin consolas costosas

El objetivo principal de Amazon es simplificar al máximo el proceso de juego y hacerlo accesible para todos. Gracias a la tecnología en la nube de Luna, los usuarios no necesitan consolas de juegos costosas ni PC potentes. Los juegos se cargan de forma tan fácil y rápida como ver vídeos.

Jeff Gattis, director general de la división de juegos de Amazon, señala que para muchas personas encontrar e instalar juegos de calidad sigue siendo un proceso complejo. «Al integrar Luna en Prime Video, permitimos que los usuarios descubran los juegos de forma natural. Si les gusta un juego, simplemente presionan un botón y comienza el proceso. Esto significa pasar menos tiempo buscando y más tiempo disfrutando del juego», afirma.

Los usuarios pueden utilizar mandos especiales o sus propios smartphones para controlar los juegos. Aunque este servicio es limitado actualmente para los usuarios en Uzbekistán, se espera que este paso del gigante tecnológico global transforme por completo la industria del entretenimiento digital en todo el mundo. Amazon ha prometido ampliar el alcance del servicio a otros países en los próximos meses.