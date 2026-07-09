OpenAI presenta la familia de modelos GPT-5.6 para uso general presenta. La nueva generación consta de tres variantes: Sol como el modelo principal y más potente, Terra como una opción equilibrada para el trabajo diario, y Luna como el modelo más económico.

Según la empresa, GPT-5.6 está diseñado para ser más eficiente que los modelos anteriores en tareas relacionadas con la programación, el conocimiento general, la ciberseguridad y la investigación científica. OpenAI señala que la versión Sol ofrece mejores resultados en tareas complejas, consume menos tokens y ejecuta ciertos procesos con mayor rapidez.

Los nuevos modelos también incluyen modos max y ultra. El modo max otorga al modelo más tiempo para profundizar en una tarea y verificar los resultados. El modo ultra utiliza varios agentes en paralelo para acelerar tareas largas o de varios pasos.

GPT-5.6 no se limita a generar texto o código. Es capaz de verificar resultados, identificar errores en interfaces o documentos y corregirlos. OpenAI indica que el modelo puede proporcionar resultados más precisos al trabajar con presentaciones, documentos y hojas de cálculo.

La nueva generación se está desplegando gradualmente a través de ChatGPT, Codex y la API de OpenAI. En el servicio ChatGPT Work, el modelo puede interactuar con datos de entornos de trabajo como Slack, Notion, Microsoft 365 y Google Drive para crear documentos, presentaciones u otros materiales.

A través de la API, los desarrolladores pueden utilizar los modelos Sol, Terra y Luna. OpenAI ha fijado los precios por millón de tokens: para Sol, 5 dólares de entrada y 30 dólares de salida; para Terra, 2,5 y 15 dólares; para Luna, 1 y 6 dólares.

La empresa informó que los modelos han sido sometidos a pruebas de seguridad exhaustivas antes de su lanzamiento público. Esto incluye red teaming humano, pruebas automatizadas y medidas de protección adicionales contra usos malintencionados.