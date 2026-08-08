Una nueva etapa y conversaciones ilimitadas para la versión gratuita de ChatGPT

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Una nueva etapa y conversaciones ilimitadas para la versión gratuita de ChatGPT

OpenAI, líder del mercado de la inteligencia artificial, presentó una importante actualización de la plataforma ChatGPT. Según ixbt.com, estos cambios están orientados principalmente a ampliar de forma notable las posibilidades de los usuarios de la versión gratuita del servicio. A partir de la próxima semana, las conversaciones serán más cómodas para millones de personas. Ixbt.com informa sobre ello.

Según la información difundida por la empresa, como parte de esta actualización, el modelo GPT-5.6 Luna se convertirá en el principal recurso de inteligencia artificial para todos los usuarios de los planes gratuito y Go. Además, se eliminarán por completo los límites anteriores de entre 10 y 40 mensajes por hora, lo que ofrecerá acceso totalmente ilimitado a los chats de texto.

Al mismo tiempo, los especialistas recordaron a los usuarios que se mantendrán algunas restricciones. En particular, seguirán vigentes las reglas actuales para subir archivos, trabajar con imágenes y utilizar otras herramientas adicionales. Esto demuestra que la empresa intenta mantener un equilibrio en la distribución de sus recursos.

Preguntas complejas y nuevas funciones

Para facilitar que los usuarios obtengan respuestas a preguntas complejas, se añadió a la interfaz un botón especial Think. Con este botón, el usuario podrá pedir manualmente a la inteligencia artificial que dedique más recursos de cálculo al razonamiento lógico.

Por su parte, se presentó el modelo actualizado GPT-5.6 Sol para los suscriptores de pago Plus y Pro. Esta versión está diseñada para tareas cotidianas, como buscar y analizar información, planificar, redactar textos y tomar decisiones, y ofrece respuestas más precisas y concisas.

También se introdujo un control deslizante especial para el modelo Sol. Permite al usuario elegir la profundidad del razonamiento, desde respuestas rápidas hasta un análisis minucioso de problemas complejos.

Precisión y nueva estrategia

Basándose en los resultados de pruebas internas, OpenAI destacó la considerable mejora cualitativa de sus nuevos modelos. Frente a GPT-5.5 Instant, la probabilidad de cometer al menos un error factual disminuyó un 62 % con GPT-5.6 Luna y un 68 % con GPT-5.6 Sol.

Según las estadísticas, actualmente cerca de 1.000 millones de personas utilizan el servicio ChatGPT cada semana. Teniendo en cuenta esta enorme audiencia, la empresa divide su estrategia en dos direcciones: ofrecer a los usuarios gratuitos amplias posibilidades para las conversaciones diarias y proporcionar a los suscriptores de pago un mayor control sobre los recursos de cálculo para tareas complejas.

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Abror Shuhratov
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