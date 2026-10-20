1 millón de jóvenes al año hacia profesiones modernas: El Presidente establece objetivos en el sector IT

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1 millón de jóvenes al año hacia profesiones modernas: El Presidente establece objetivos en el sector IT

En Uzbekistán, se está implementando un programa a gran escala sin precedentes para capacitar a los jóvenes en profesiones de altos ingresos y adaptar la educación digital a los estándares internacionales. El 20 de octubre, el Presidente de la República de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, conoció una presentación sobre el desarrollo radical del ecosistema de educación digital.

De acuerdo con el plan estratégico presentado, para 2030, se prevé formar a 5,5 millones de jóvenes en profesiones de alta tecnología mediante formatos tradicionales y a distancia (online).

1 millón de jóvenes al año: Drones, microchips e AI

El jefe de Estado estableció una misión urgente para los responsables del sector, consistente en formar a 1 millón de jóvenes al año en robótica, videojuegos (GameDev), startups innovadoras y otros sectores avanzados:

  • Programas escolares: Se ampliarán los proyectos «Herederos de Al-Khwarizmi» y «Cinco millones de líderes en AI» para los estudiantes;

  • Profesiones del futuro: Se fortalecerán las carreras universitarias en AI, diseño de microchips, drones, microelectrónica e Internet de las cosas (IoT);

  • Certificación de docentes: Los profesores de informática recibirán formación especial en AI y se integrarán en sistemas de certificación internacionales;

  • Expansión de la experiencia de Fergana: Basándose en la experiencia regional, se crearán centros especializados para formar desarrolladores iOS y mentores para el sector educativo privado.

¿Cómo encontrarán trabajo los jóvenes? Lanzamiento de la plataforma «Juventud digital»

Para que los conocimientos y diplomas no se queden en papel, se desarrollará una plataforma única que conecta la educación directamente con el mercado laboral, «Juventud digital» :

  • CV digital: El sistema centralizará el nivel educativo, habilidades prácticas, dominio de idiomas y todos los certificados internacionales obtenidos por los jóvenes;

  • Empleo automático: La plataforma utilizará AI para ofrecer vacantes adecuadas al nivel de conocimiento de los jóvenes y monitorear su trayectoria profesional.

100 millones de dólares en subvenciones y equipamiento para zonas remotas

Se establecieron objetivos financieros ambiciosos para atraer a gigantes globales de IT e instituciones internacionales a la educación:

  • Indicador de inversión: Si el año pasado se atrajeron 22 millones de dólares en subvenciones, se ordenó alcanzar 60 millones de dólarespara finales de año, y 100 millones de dólares al año para 2030;

  • Cobertura regional y rural: El 50 % de los fondos de subvenciones se destinará directamente a crear centros de educación digital y equipar zonas remotas con servidores y equipos modernos para enseñar robótica, AI y programación;

  • Infraestructura de centros: Además, se acelerarán los trabajos para poner en pleno funcionamiento el Centro Internacional de Tecnologías Digitales.

El Presidente enfatizó firmemente que en la educación digital no se debe perseguir solo las cifras, sino centrarse en la calidad de la enseñanza y la inserción laboral de los jóvenes en empleos bien remunerados.

Shavkat MirziyoyevEcosistema de educación digitalCinco millones de líderes en AIDronesUzbekistán
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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