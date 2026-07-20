El ecosistema de startups de Nueva York en auge: el evento StrictlyVC atrae a los inversores

La ciudad de Nueva York está consolidando significativamente su posición en el mundo de las startups tecnológicas y el capital riesgo. En este sentido, el 10 de septiembre se celebrará la prestigiosa conferencia StrictlyVC en el estudio Ideal Glass Studios, en el barrio de West Village. Este evento tiene como objetivo celebrar los enormes éxitos de la comunidad de startups de la ciudad en los últimos años y crear un espacio de diálogo abierto entre los líderes del sector. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Organizada por StrictlyVC, esta velada regresa a Nueva York tras una larga pausa. Según los organizadores, el evento no consistirá solo en discursos oficiales, sino que ofrecerá a inversores, fundadores y negociadores un entorno de networking íntimo y exclusivo que no se puede encontrar en ningún otro lugar. Actualmente, las entradas de acceso general están a la venta por 180 dólares.

Nueva York como centro tecnológico

Según los datos basados en el informe de Tech:NYC, el «motor» de las startups de Nueva York no solo funciona de manera estable, sino que se está desarrollando a una velocidad récord. En el primer semestre de 2026, más de 240 startups de la ciudad lograron atraer un total de 1.130 millones de dólares en inversiones semilla (seed). A modo de comparación, en el mismo periodo del año anterior, esta cifra fue de 1.060 millones de dólares.

Junto con el volumen de inversión, el importe medio de la financiación también está creciendo. En particular, las rondas semilla medias han pasado de 5,4 millones a 6,64 millones de dólares. En total, las startups de Nueva York han recaudado la asombrosa cifra de 16.000 millones de dólares en los primeros seis meses del año. Esto indica que se están acercando a la cifra de 19.100 millones de dólares recaudados durante todo 2025.

El flujo de inversiones abarca casi todas las direcciones estratégicas. Entre ellas, la IA, la salud, las tecnologías climáticas, fintech, la robótica y las tecnologías de bienes de consumo lideran el camino. Precisamente este fuerte ritmo de crecimiento fue el principal impulso para el regreso de la plataforma StrictlyVC a Nueva York.

Temas principales y ponentes

En la parte principal del evento participarán Craig Shapiro, fundador de Collaborative Fund, y Connie Loizos, editora jefe de TechCrunch y fundadora de StrictlyVC. Su sesión, titulada «The Business of Belonging», tratará sobre por qué la construcción de una comunidad se ha convertido en el activo más valioso de una empresa. También se analizarán las oportunidades que los inversores ven en la conexión entre la tecnología y los fans.

Otra intervención importante correrá a cargo de Tristan Walker, fundador de Heirloom Craft. Compartirá sus diez años de experiencia, los secretos de la creación de marca en el mercado de consumo y cómo está cambiando el estilo de liderazgo en la era de la IA. Los organizadores han informado que en las próximas semanas se anunciará la lista de otros ponentes prestigiosos.

Las conferencias de StrictlyVC no se limitan a los discursos en el escenario. Son importantes porque las conversaciones iniciadas entre los periodistas de TechCrunch y los representantes del ecosistema de startups se convierten a menudo en grandes proyectos empresariales. Sin duda, este tipo de eventos de networking desempeñan un papel decisivo en la formación del mercado de capital riesgo de Nueva York.