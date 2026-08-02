Fundadores de start-ups de Londres se oponen a la cultura de Silicon Valley

Seis jóvenes emprendedores radicados en el este de Londres han fundado un proyecto único que difiere de las tradicionales hacker houses de San Francisco. London Island Founder House (o abreviado Lift House) según los participantes, este lugar es una alternativa a la brutal cultura "hustle" que obliga a trabajar durante horas. El objetivo principal del proyecto no es trabajar bajo la presión de espectáculos de corta duración o un "Demo Day tras 12 semanas", sino mejorar la calidad de vida. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según ixbt.com y otras fuentes tecnológicas, este edificio de seis plantas junto al agua abrió sus puertas en marzo de este año, y sus fundadores Rowan Aldean y su esposa Zahraa viven allí desde mayo. Rowan vendió su anterior empresa por millones de dólares el año pasado y actualmente dirige una start-up de applied AI que ayuda a las empresas a implantar agentes. Al igual que todas las hacker houses, Lift House funciona tanto como espacio de trabajo como de coliving.

Diferencias entre el ecosistema de Londres y Silicon Valley

En San Francisco, es habitual que decenas o cientos de estas casas operen ilegalmente en almacenes, organizando eventos ostentosos o maratones de trabajo continuo de 72 horas. Sin embargo, este enfoque no tiene sentido en el Reino Unido. Rowan Aldean citó el ejemplo de la exitosa empresa londinense DeepMind, destacando que ganaron premios Nobel y crearon nuevas innovaciones sin ningún revuelo.

Hoy en día, una nueva tendencia llamada "Londonmaxxing", centrada en optimizarlo todo, está ganando popularidad en la escena tecnológica londinense. El ecosistema de la capital británica no tiene el estilo ostentoso y start-up-bro de San Francisco, pero sus fundadores también aspiran a un éxito masivo, riqueza y dominio del mercado. Según Dealroom, las start-ups de AI en Londres lograron recaudar 12.000 millones de dólares solo en 2026.

Éxito financiero y planes futuros

Se informa que las start-ups de Londres han atraído un total de 14.700 millones de dólares en inversiones, de los cuales seis empresas han acumulado más de 500 millones de dólares. Entre estas empresas exitosas se encuentran Wayve, Superintelligence, ElevenLabs, Recursive, Ineffable Intelligence e Isomorphic Labs. Es especialmente destacable que las últimas tres hayan sido fundadas por exempleados de DeepMind.

Este auge en el campo de la AI inspira a la comunidad tecnológica del Reino Unido y anima a las nuevas generaciones, como los residentes de Lift House, a alcanzar grandes metas. La duración de la estancia en el lugar es flexible, y algunos planean quedarse un mes y otros más de seis meses. Compran sus propios alimentos, cocinan juntos y se reparten las tareas de limpieza.

A diferencia de los estándares de las start-ups de San Francisco, los residentes de Lift House priorizan el equilibrio entre la ambición y la vida personal. Esto demuestra que se está formando una cultura completamente nueva y saludable de emprendimiento tecnológico en el Reino Unido.