Una «sensación de dolor» para drones y pilotos automáticos: científicos descubren un nuevo método de seguridad

Científicos de la Universidad Tecnológica de Delft y la Universidad de Wageningen en los Países Bajos han desarrollado un sistema inesperado pero revolucionario para vehículos autónomos. Esta tecnología permite a los drones y coches autónomos «sentir dolor» como los organismos vivos. Se espera que este enfoque sea un paso importante para detectar y solucionar fallos técnicos antes de que ocurran. Así lo informa Ixbt.com informa .

El principio de funcionamiento del sistema se basa en la biología humana. Cuando un humano se lesiona, el sistema nervioso envía inmediatamente una señal de peligro al cerebro, lo que obliga al cuerpo a reducir la carga y evitar daños más graves. En un artículo publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), los investigadores anunciaron que lograron crear un análogo digital de este mismo mecanismo.

La tecnología se basa en un fenómeno llamado «ralentización crítica» (critical slowing down). Anteriormente, este método se utilizaba en ecología para predecir cambios catastróficos en sistemas complejos, como el colapso de ecosistemas. Los científicos descubrieron que los sistemas técnicos muestran patrones similares justo antes de perder su estabilidad.

Autodiagnóstico sin algoritmos complejos

La principal ventaja del nuevo método es que no requiere modelos de comportamiento del sistema preestablecidos, datos históricos ni algoritmos predictivos extremadamente complejos. En su lugar, la tecnología analiza continuamente las señales de los sensores existentes en tiempo real y detecta cambios específicos que indican que un fallo es inminente.

Para probar la investigación, se utilizaron cuadricópteros del complejo CyberZoo. Durante el experimento, los científicos dañaron deliberadamente las palas de las hélices de los drones, aumentando el nivel de degradación hasta un 55 %. Resultó que el aparato comenzaba a perder el control cuando una de las palas estaba dañada solo en un 15 %. El sistema desarrollado detectó con éxito estos signos de inestabilidad antes de que la situación alcanzara un nivel crítico.

El líder del proyecto, Jasper van Beers, comparó el funcionamiento del algoritmo con la capacidad humana de sentir dolor. Según él, el dolor proporciona al humano una retroalimentación inmediata sobre el estado de su organismo y ayuda a entender qué acciones son seguras. Desafortunadamente, los mecanismos modernos carecen casi por completo de esta capacidad de autodiagnóstico.

Perspectivas para los coches autónomos

Los investigadores consideran que esta tecnología es especialmente prometedora para los coches autónomos y los sistemas de asistencia al conductor (ADAS). Un vehículo autónomo puede enfrentarse a problemas como fallos de sensores o desgaste de mecanismos. Los sistemas actuales a menudo solo notan el problema cuando este empieza a afectar directamente a la seguridad de la conducción.

Dado que el nuevo enfoque utiliza solo datos de sensores estándar, su implementación no requiere la instalación de equipos adicionales. Esto hace que la tecnología sea muy atractiva para las plataformas de robotaxis existentes. Según ixbt.com, dotar a las máquinas de la capacidad de «sentir dolor» les sirve para ser conscientes de sus capacidades antes de que la situación se vuelva crítica.

En conclusión, este descubrimiento podría llevar la seguridad no solo de los drones, sino también de los robots industriales y otros sistemas autónomos complejos a un nuevo nivel. Que las máquinas comiencen a preocuparse por su propia «salud» será un factor clave para prevenir accidentes tecnológicos.