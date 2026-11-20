El futuro digital de Uzbekistán muestra tasas de crecimiento rápidas y un potencial significativo para convertirse en un centro tecnológico líder en Asia Central — un hub IT Sin embargo, alcanzar estos objetivos estratégicos depende directamente de la eficacia con la que se resuelvan los problemas actuales relacionados con la infraestructura, la formación de personal y la seguridad digital.

Las acciones emprendidas en el marco de la estrategia « Uzbekistán Digital – 2030 » están transformando radicalmente el entorno tecnológico del país. La situación general en la sociedad y la economía puede analizarse a través de los logros alcanzados y los obstáculos pendientes.

Principales logros y oportunidades en la transformación digital

En los últimos años, se han registrado resultados significativos en el sector tecnológico:

Crecimiento de las exportaciones IT y grandes ecosistemas: IT Park Uzbekistan Las exportaciones de servicios de los residentes cubren más de 100 mercados nacionales, con el objetivo de alcanzar esta cifra para 2030: 5 mil millones de dólares Además, Uzum la formación de grandes ecosistemas digitales como este demuestra la creciente fuerza del sector privado.

Inteligencia artificial y marco legal: La adopción de la estrategia de desarrollo de tecnologías de inteligencia artificial (IA) para 2030 y la ley sobre el Centro Internacional de Tecnologías Digitales crean una base legal para atraer inversiones extranjeras y grandes empresas tecnológicas internacionales.

Gobierno electrónico y fintech: La digitalización activa de los servicios públicos (my.gov.uz a través del portal más de 900 servicios implementados) y la expansión de los sistemas de pago han mejorado la comodidad para ciudadanos y empresarios.

Ventaja demográfica joven: La alta proporción de jóvenes en la población es un factor clave para la rápida adquisición de nuevas habilidades digitales y la formación de especialistas que cumplan con las demandas del mercado internacional.

Área Logro u oportunidad Desafío o problema actual Mercado IT y exportaciones Exportaciones a 100+ países, objetivo de 5 mil millones $ para 2030, Uzum ecosistema Ritmo de despliegue de startups locales en el mercado global Infraestructura y servicios my.gov.uz 900+ servicios públicos vía portal, desarrollo fintech Disparidad de acceso a Internet y servicios entre la capital y regiones remotas Capital humano Población joven, aumento de programadores principiantes Senior Escasez de especialistas de nivel e ingenieros en IA Derecho y seguridad Estrategia de IA, ley del Centro Internacional de Tecnologías Digitales Protección de datos personales, ciberdelincuencia y alfabetización digital

Principales problemas a resolver

Para llevar la economía digital a un nivel superior, es necesario trabajar en los siguientes temas sistémicos:

Disparidad digital regional: Persiste una brecha entre Taskent y las grandes ciudades frente a las regiones remotas en cuanto a la calidad de Internet de alta velocidad y el acceso a servicios digitales.

Escasez de personal altamente cualificado: Aunque el número de desarrolladores de nivel principiante (Junior) está aumentando, sigue siendo alta la necesidad de especialistas experimentados capaces de gestionar proyectos complejos Senior así como de ingenieros en inteligencia artificial.

Ciberseguridad y protección de datos: A medida que se expande el alcance de los servicios digitales, garantizar la seguridad de los datos personales, combatir la ciberdelincuencia y mejorar la alfabetización digital de la población se convierten en prioridades.

En conclusión, Uzbekistán avanza de manera coherente hacia el desarrollo digital. Los beneficios fiscales, las facilidades legales y las inversiones en infraestructura crean una base sólida para convertir al país en un hub IT líder en la región en los próximos años, siempre que los obstáculos se eliminen gradualmente.

En su opinión, para que Uzbekistán se convierta en un hub IT regional, ¿en qué área debería centrarse principalmente: en el desarrollo equitativo de infraestructuras en las regiones o en Senior la formación de personal y especialistas en inteligencia artificial? ¡Deje su opinión en los comentarios!