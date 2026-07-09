Manna Aero conquista el mercado estadounidense: la entrega con drones se expande

La startup irlandesa Manna Aero ha anunciado una estrategia de expansión a gran escala para consolidar su posición en el mercado de EE. UU. Especializada en la entrega de productos mediante drones autónomos, la empresa tiene como objetivo competir con gigantes como Amazon y Google en el mercado estadounidense en los próximos años. Este paso demuestra el papel creciente de los sistemas robotizados en el sector logístico. Así lo informa Techcrunch.com informa .

En una entrevista con TechCrunch, el fundador y CEO de la compañía, Bobby Healy, declaró que Manna Aero está estableciendo un importante centro operativo y de producción en Tulsa, Oklahoma. El proyecto contempla la creación de unos 1 000 nuevos empleos en los próximos años. La construcción de la planta ya ha comenzado y se espera que los procesos de producción estén en marcha en aproximadamente un año.

¿Por qué es importante el mercado de EE. UU.?

La dirección de Manna Aero destaca varios factores que explican su elección por EE. UU. En primer lugar, la cultura de consumo del país y el hecho de que agregadores como DoorDash y Uber Eats hayan estructurado perfectamente el mercado crean un entorno favorable para la startup. Según Bobby Healy, el mercado estadounidense es actualmente la región más atractiva y con mayor demanda del mundo.

La empresa recaudó 50 millones de dólares en capital de riesgo en abril. La mayor parte de estos fondos se destinará al desarrollo de la infraestructura en EE. UU. Manna Aero también está considerando la posibilidad de iniciar operaciones en otras seis ciudades además de Tulsa. Según el plan, la empresa debería estar presente en todas estas ciudades para finales de 2027.

Enfoque tecnológico y competencia

Los drones de Manna tienen un mecanismo de funcionamiento único: no aterrizan. En su lugar, los drones permanecen en vuelo estacionario y bajan el paquete mediante un cable especial (tether). Este método también es utilizado por Wing, de Google, y por Zipline. Esto permite garantizar la seguridad y aumentar la velocidad de entrega.

Curiosamente, Manna Aero se vio obligada a detener su servicio de entrega con drones en su país de origen, Irlanda. La razón citada es la complejidad de las regulaciones europeas y la falta de normas de planificación necesarias para la expansión. Por el contrario, se dice que la política llevada a cabo por la Federal Aviation Administration (FAA) en EE. UU. está dando un «turbo» a la industria de los drones.

La empresa denomina a su modelo de negocio «entrega como servicio» (delivery-as-a-service). Mientras que en Europa colaboró con plataformas como Deliveroo y Uber Eats, en EE. UU. planea atender a los clientes tanto a través de asociaciones como de su propia aplicación. Esto permite a la startup ser flexible en el mercado.

Actualmente, la sede central y el centro de investigación y desarrollo (R&D) de Manna Aero permanecen en Irlanda. Sin embargo, la empresa ha decidido apostar todos sus recursos principales al mercado estadounidense. Para dirigir el proceso de expansión, Kenny Jacobs, ex director de marketing de Ryanair, fue nombrado presidente de la compañía. Esto demuestra lo serias que son las ambiciones de la startup.