Un ingeniero chino crea un monopatín volador con ayuda de la AI

El inventor independiente chino Song Xinyu, inspirado en el dispositivo volador del Duende Verde de la película Spider-Man, ha creado un monopatín capaz de elevar a una persona en el aire. También utilizó la AI para desarrollar el dispositivo. Varios medios extranjeros informaron sobre este hecho.

Inicialmente, el inventor probó un dispositivo equipado con cinco motores a reacción. Sin embargo, cuando los motores se encendieron simultáneamente, el aparato se incendió. Tras analizar las causas del fallo con ayuda de la AI, se decidió abandonar los motores a reacción y utilizar motores eléctricos.

La nueva versión cuenta con 10 unidades de propulsión eléctrica. Cada una tiene una fuerza de empuje superior a 30 kg, y la fuerza de elevación total supera el peso de cuatro adultos.

Uno de los mayores problemas en el control del dispositivo fue mantener el equilibrio. Para ello, el inventor creó un sistema de asistencia basado en la AI que utiliza dos smartphones. Durante el vuelo, el sistema proporciona instrucciones de voz a través de auriculares, indicando cómo ajustar la posición del cuerpo y el centro de gravedad.

Según los informes, el inventor dedicó casi dos meses a crear el dispositivo y más de diez días a aprender a pilotarlo. A pesar de ello, debido a las hélices expuestas y al riesgo de perder el equilibrio, volar con este aparato requiere una gran precaución.