Toyota comienza la producción de taxis voladores: el gigante japonés conquista el cielo

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Toyota comienza la producción de taxis voladores: el gigante japonés conquista el cielo

Toyota, uno de los mayores fabricantes de automóviles del mundo, entra en una nueva era en el sector del transporte. El gigante industrial japonés anunció que se prepara para la producción en serie de taxis voladores eléctricos (eVTOL) con capacidad de despegue y aterrizaje vertical, ampliando su asociación con la start-up estadounidense Joby Aviation. Esta colaboración no es solo una inversión, sino que busca popularizar el transporte del futuro mediante métodos de producción en cadena. Así lo informa Ixbt.com informa .

En este proyecto, Toyota aprovecha su experiencia de una década para optimizar el proceso de ensamblaje de las aeronaves, fortalecer el control de calidad y, lo más importante, reducir los costes de producción. Según ixbt.com, la empresa quiere convertir los taxis voladores en un producto de consumo masivo, al igual que los coches, aplicando su famoso sistema de "producción ajustada" al sector aeronáutico.

Transporte aéreo urbano: una nueva etapa

El aparato desarrollado por Joby Aviation funciona totalmente con energía eléctrica y está diseñado para aliviar la congestión del tráfico urbano. La empresa planea no solo lanzar su propio servicio de taxi aéreo, sino también suministrar esta tecnología a otros operadores en todo el mundo. La asociación con Toyota es fundamental para llevar a cabo estos planes.

Cabe destacar que la relación entre Toyota y Joby se extiende desde hace casi diez años. Durante este tiempo, los ingenieros japoneses han apoyado con su asesoramiento en la creación de las líneas de producción. Ahora, la colaboración pasa a la fase de producción comercial, lo que indica que en los próximos años podríamos ver taxis voladores en nuestros cielos.

Akio Toyoda: La movilidad no se limita a las carreteras

El presidente del consejo de administración de Toyota, Akio Toyoda, ha enfatizado en varias ocasiones que el futuro de la movilidad debe permitir a las personas moverse de forma rápida y segura, no solo en tierra, sino también en el aire. Según él, Toyota no debe ser solo un fabricante de automóviles, sino una empresa global que proporcione cualquier tipo de movilidad.

Aunque aún no se han revelado las fechas exactas de la producción en serie, ambas partes han manifestado su intención de profundizar en la cooperación. Si el proyecto tiene éxito, Toyota se convertirá no solo en un inversor, sino también en el mayor socio industrial del mercado de taxis voladores. Esto podría sentar las bases para la llegada futura de transporte aéreo ecológico y rápido a mercados emergentes.

Se espera que la popularización de esta tecnología transforme por completo la infraestructura urbana. Los motores eléctricos reducen el nivel de ruido, y el aterrizaje vertical disminuye la necesidad de construir aeródromos especiales. La asociación entre Toyota y Joby Aviation tiene como objetivo acelerar precisamente esta revolución tecnológica.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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