OpenAI, Anthropic y Google instan al Congreso de EE. UU. a reforzar la supervisión del ADN sintético

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OpenAI, Anthropic y Google instan al Congreso de EE. UU. a reforzar la supervisión del ADN sintético

Los líderes de las mayores empresas del sector de la inteligencia artificial se dirigieron al Congreso de EE. UU. con un llamamiento conjunto, solicitando una regulación más estricta del mercado de ADN y ARN sintéticos. Una carta abierta firmada por el CEO de OpenAI Sam Altman, el representante de Anthropic Dario Amodei, el CEO de Google DeepMind Demis Hassabis y el jefe de IA de Microsoft Mustafa Suleyman enfatizó que el desarrollo de la IA podría facilitar la creación de agentes biológicos peligrosos. Como informa Ixbt.com informa .

Los autores proponen un cribado obligatorio de cada pedido de secuencias de ADN y ARN sintéticos formalizado en EE. UU. Según ellos, los proveedores deben cotejar los pedidos con una base de datos de patógenos peligrosos conocidos, verificar la identidad de los clientes y evaluar los riesgos potenciales antes de comenzar la síntesis. El hecho de que los modelos de IA actuales sean cada vez más competentes en tareas biológicas hace que estas medidas sean urgentes.

Desde principios de 2024, OpenAI ha estado sometiendo sus modelos a pruebas especializadas sobre amenazas biológicas. Los resultados mostraron que las medidas voluntarias en el campo ya no son suficientes. Anthropic también ha advertido repetidamente que la IA permite a personas sin experiencia especializada realizar tareas biológicas complejas anteriormente reservadas a profesionales (riesgo de mejora biológica).

El hecho de que esta iniciativa una a empresas que compiten en la carrera de la IA indica la gravedad del riesgo. Si el Congreso apoya estas propuestas, los fabricantes de ADN sintético se verán obligados a implementar mecanismos de control adicionales. Esto, a su vez, aumentará la demanda de sistemas de análisis automatizados en el campo de la bioseguridad.

Esencialmente, los gigantes tecnológicos proponen desplazar el enfoque regulatorio de los modelos en sí a la infraestructura donde pueden aplicarse. Consideran que el control de la síntesis de material genético es la forma más eficaz de prevenir el abuso a medida que se expanden las capacidades de la inteligencia artificial.

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Abror Shuhratov
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