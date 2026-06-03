Quelle voiture a été la plus produite en Ouzbékistan en quatre mois ?

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Quelle voiture a été la plus produite en Ouzbékistan en quatre mois ?

En Ouzbékistan, 148 859 voitures particulières ont été produites entre janvier et avril 2026. Cela représente une augmentation de 13 492 unités par rapport à la même période de l'année précédente.

Selon les données du comité des statistiques, la voiture la plus produite au cours de cette période est la Cobalt, avec 53 802 unités. Elle est suivie par la Damas avec 28 352 unités.

De plus, 14 518 Tracker, 12 259 Onix, 8 882 Kia et 7 011 véhicules BYD ont été produits en quatre mois. Le chiffre pour BYD a augmenté de 2 744 unités par rapport à l'année dernière.

Par ailleurs, 3 425 véhicules Haval et 2 572 Chery sont également sortis des chaînes de montage.

Pour information, un total de 457 883 voitures particulières ont été produites dans le pays en 2025. Conformément à la stratégie « Ouzbékistan–2030 », il est prévu d'augmenter progressivement ce chiffre pour atteindre près d'un million d'unités d'ici 2030.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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