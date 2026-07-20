Lionel Messi sous le feu des critiques : les détails de la polémique en finale de la Coupe du Monde

La finale de la Coupe du Monde, qui s'est déroulée au MetLife Stadium aux États-Unis, restera dans les mémoires non seulement pour la victoire de l'Espagne, mais aussi pour l'incident controversé impliquant Lionel Messi. Le capitaine de l'Argentine a été la cible de vives critiques pour avoir réclamé un carton rouge à l'arbitre lors d'une altercation avec le défenseur adverse Marc Cucurella. C'est ce que rapporte Goal.com .

Dans les moments tendus de la rencontre, le milieu de terrain argentin Enzo Fernandez a été expulsé après avoir reçu un deuxième carton jaune pour une faute sur Pau Cubarsi. Par la suite, la tension est montée d'un cran sur le terrain, menant à une vive altercation verbale entre Lionel Messi et Marc Cucurella. Les caméras ont capturé le moment où Messi s'est adressé à l'arbitre pour exiger l'expulsion de son adversaire.

Règlement et demande inattendue

Selon Goal.com, Lionel Messi a tenté de faire sanctionner son adversaire en s'appuyant sur le nouveau règlement introduit pour la Coupe du Monde 2026. Selon cette règle, si des joueurs communiquent avec un adversaire en se couvrant la bouche, cela peut entraîner une sanction disciplinaire sévère, voire un carton rouge. Plus tôt dans le tournoi, Miguel Almiron avait été expulsé pour cette même raison.

Cette situation a suscité la colère de l'ancien joueur et consultant pour ITV, Lee Dixon. L'ancien défenseur d'Arsenal a qualifié le comportement de Messi de "puéril". Selon lui, il est contraire aux principes sportifs qu'un joueur de ce calibre tente d'influencer l'arbitre pour faire expulser un adversaire.

"Si des cartons étaient distribués pour de telles situations, le football perdrait tout son charme. Il n'est pas nécessaire d'être aussi 'bébé' pour faire expulser quelqu'un, c'est tout simplement ridicule", a déclaré Lee Dixon lors du direct. Ses propos ont provoqué de vifs débats parmi les fans de football sur les réseaux sociaux.

Victoire de l'Espagne et chaos en fin de match

Malgré toutes les polémiques, l'Espagne a fait preuve de sa supériorité et a remporté le trophée le plus prestigieux du monde du football. À la 106e minute, Ferran Torres, entré en jeu, a inscrit l'unique but de la rencontre, offrant à la "Roja" son deuxième titre de champion du monde.

Les passions ne sont pas retombées après le coup de sifflet final. Une altercation générale a éclaté entre l'Argentin Leandro Paredes et les joueurs espagnols Eric Garcia et Gavi. En conséquence, l'arbitre a été contraint d'adresser un carton rouge à Leandro Paredes. Cette défaite représente un coup dur pour l'Argentine, tant sur le plan mental que disciplinaire.

Cette finale restera dans l'histoire comme l'un des matchs les plus controversés de la carrière de Lionel Messi. Bien qu'il soit l'octuple vainqueur du Ballon d'Or, son comportement sur le terrain a soulevé des questions, même parmi ses fans les plus fidèles.