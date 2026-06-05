« J'ai gagné 77 000 » : La nouvelle entreprise de Jahongir Otajonov

Le célèbre chanteur Jahongir Otajonov a une fois de plus surpris ses fans avec une annonce inattendue. Cette fois, il ne s'agissait pas d'une nouvelle chanson ou d'un concert, mais de ses revenus issus de la vente de lait, ce qui a suscité de vifs débats sur les réseaux sociaux.

Dans l'une des vidéos diffusées, le chanteur a déclaré avec humour :

« J'ai gagné 77 000 depuis ce matin », a-t-il souligné.