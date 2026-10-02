Bibisara Assaubayeva fait allusion au début de sa relation avec Sindarov

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Bibisara Assaubayeva fait allusion au début de sa relation avec Sindarov

La joueuse d'échecs kazakhe Bibisara Assaubayeva a révélé de nouveaux détails sur le début de sa relation avec le grand maître ouzbek Javokhir Sindarov. C'est ce qu'a rapporté Sports.kz.

Sur sa chaîne Telegram, Assaubayeva a répondu à la question d'un abonné : « Depuis combien de temps sortez-vous avec Javokhir ? ». La joueuse d'échecs n'a pas donné de date précise, mais a laissé entendre que leur relation avait commencé bien plus tôt que beaucoup ne le pensaient.

« Un jour, je vous dirai le moment exact. Tout ce que je peux dire, c'est qu'à ce moment-là, son classement n'avait pas encore atteint les 2700 points », a déclaré Assaubayeva.

La joueuse d'échecs a également mentionné que certains pensaient qu'elle avait commencé à communiquer avec Sindarov lors du tournoi des Candidats au printemps 2026 ou après. Elle a souligné que ces suppositions sont fausses.

Pour information, Javokhir Sindarov a franchi la barre des 2700 points au classement FIDE pour la première fois fin 2023. Dans la liste officielle du classement de décembre 2023, son score était de 2701 points.

Bibisara AssaubayevaJavokhir SindarovTournoi des Candidats 2026Classement FIDEÉchecs
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