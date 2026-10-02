Bibisara Assaubayeva fait allusion au début de sa relation avec Sindarov

La joueuse d'échecs kazakhe Bibisara Assaubayeva a révélé de nouveaux détails sur le début de sa relation avec le grand maître ouzbek Javokhir Sindarov. C'est ce qu'a rapporté Sports.kz.

Sur sa chaîne Telegram, Assaubayeva a répondu à la question d'un abonné : « Depuis combien de temps sortez-vous avec Javokhir ? ». La joueuse d'échecs n'a pas donné de date précise, mais a laissé entendre que leur relation avait commencé bien plus tôt que beaucoup ne le pensaient.

« Un jour, je vous dirai le moment exact. Tout ce que je peux dire, c'est qu'à ce moment-là, son classement n'avait pas encore atteint les 2700 points », a déclaré Assaubayeva.

La joueuse d'échecs a également mentionné que certains pensaient qu'elle avait commencé à communiquer avec Sindarov lors du tournoi des Candidats au printemps 2026 ou après. Elle a souligné que ces suppositions sont fausses.

Pour information, Javokhir Sindarov a franchi la barre des 2700 points au classement FIDE pour la première fois fin 2023. Dans la liste officielle du classement de décembre 2023, son score était de 2701 points.