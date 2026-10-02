Adidas présente un prototype de baskets à semelle réglable

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Adidas présente un prototype de baskets à semelle réglable

Adidas a présenté le prototype de la basket Adizero Gearshift, qui permet de modifier la rigidité de la semelle en fonction des conditions de course. La nouvelle technologie repose sur une plaque en carbone réglable intégrée à la semelle, comme l'a rapporté Gear Patrol.

Il est précisé que le mécanisme de la semelle peut être ajusté pour être plus souple ou plus rigide. Pour une course tranquille ou sur des terrains irréguliers, il est prévu d'assouplir la plaque pour augmenter la flexibilité de la chaussure.

Pour une course rapide ou à haute intensité, le mécanisme est réglé sur une position plus rigide. Dans ce cas, la plaque en carbone agit comme un ressort, similaire à celui des chaussures de course traditionnelles, pour améliorer l'efficacité de la poussée.

Fait intéressant, le système ne se limite pas à deux positions. La rigidité de la plaque peut être ajustée progressivement entre les états souple et rigide.

Chaussure de course Adidas Adizero noire et blanche avec une semelle épaisse.

Dans la version mécanique du prototype, le réglage s'effectue manuellement via un curseur situé sur le côté de la semelle. Dans la version électronique, le système peut être contrôlé via une application sur smartphone ou montre connectée. La version électronique est plus lourde en raison de la batterie et des composants intégrés.

Pour l'instant, l'Adizero Gearshift reste un prototype et n'est pas encore produite en série. Adidas a démontré son potentiel pour de futures chaussures commerciales, mais aucune date de sortie n'a été annoncée.

AdidasAdizero GearshiftPlaque en carboneGear PatrolInnovation
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Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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