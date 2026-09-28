Les prix de l'iPhone 18 changent à nouveau en Ouzbékistan
Les prix actuels des smartphones iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max ont été communiqués. Les appareils sont vendus en versions eSIM+eSIM et SIM+eSIM avec différentes capacités de stockage et coloris.
Versions eSIM+eSIM :
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 599 dollars
• iPhone 18 Pro 512 GB — 1 899 dollars
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 899 dollars
iPhone 18 Pro Max 256 GB :
• Black — 1 989 dollars
• Silver — 1 989 dollars
• Glacier — 1 989 dollars
• Burgundy — 1 989 dollars
iPhone 18 Pro Max 512 GB :
• Black — 2 199 dollars
• Silver — 2 179 dollars
• Glacier — 2 149 dollars
• Burgundy — 2 249 dollars
iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2 899 dollars.
Versions SIM+eSIM :
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 649 dollars
• iPhone 18 Pro 512 GB — 1 899 dollars
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 999 dollars
iPhone 18 Pro Max 256 GB :
• Glacier — 2 009 dollars
• Black — 2 049 dollars
• Silver — 2 039 dollars
• Burgundy — 2 119 dollars
iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2 249 dollars.
iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2 949 dollars.
Il est à noter que les prix des smartphones peuvent varier quotidiennement.
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