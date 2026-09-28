Les prix de l'iPhone 18 changent à nouveau en Ouzbékistan

·8·Technologie
Les prix de l'iPhone 18 changent à nouveau en Ouzbékistan

Les prix actuels des smartphones iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max ont été communiqués. Les appareils sont vendus en versions eSIM+eSIM et SIM+eSIM avec différentes capacités de stockage et coloris.

Versions eSIM+eSIM :

• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 599 dollars

• iPhone 18 Pro 512 GB — 1 899 dollars

• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 899 dollars

iPhone 18 Pro Max 256 GB :

• Black — 1 989 dollars

• Silver — 1 989 dollars

• Glacier — 1 989 dollars

• Burgundy — 1 989 dollars

iPhone 18 Pro Max 512 GB :

• Black — 2 199 dollars

• Silver — 2 179 dollars

• Glacier — 2 149 dollars

• Burgundy — 2 249 dollars

iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2 899 dollars.

Versions SIM+eSIM :

• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 649 dollars

• iPhone 18 Pro 512 GB — 1 899 dollars

• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 999 dollars

iPhone 18 Pro Max 256 GB :

• Glacier — 2 009 dollars

• Black — 2 049 dollars

• Silver — 2 039 dollars

• Burgundy — 2 119 dollars

iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2 249 dollars.

iPhone 18 Pro Max 1 TB — 2 949 dollars.

Il est à noter que les prix des smartphones peuvent varier quotidiennement.

iPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxeSIMSIM+eSIMOuzbékistan
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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