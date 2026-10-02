Une blogueuse ayant fait un direct lors d'une journée de deuil au Kazakhstan condamnée à 10 jours de prison

À Petropavl, au Kazakhstan, la blogueuse Irina Antonenko, âgée de 42 ans, a été condamnée à 10 jours de détention administrative. C'est ce qu'a rapporté la police de la région du Kazakhstan-Septentrional.

Il est rapporté que le 25 septembre, au Kazakhstan, une journée de deuil national a été décrétée en mémoire des 14 militaires décédés lors d'exercices militaires dans la mer Caspienne.

Ce jour-là, Irina Antonenko a lancé une diffusion en direct sur les réseaux sociaux et a dansé sur de la musique. Après que son comportement a attiré l'attention du public, la police a ouvert une enquête.

À l'issue de l'enquête, la police de la région du Kazakhstan-Septentrional a transmis les éléments au tribunal. Le 29 septembre, le tribunal a examiné l'affaire, a reconnu Antonenko coupable de trouble à l'ordre public et l'a condamnée à 10 jours de détention administrative.

Il avait été précédemment signalé que la police avait mené un entretien préventif avec la blogueuse et lui avait adressé un avertissement. Plus tard, Antonenko a présenté ses excuses sur les réseaux sociaux.

Il convient de noter que le tribunal a cité le « trouble à l'ordre public » comme motif de la sanction. La police a déclaré que les actions de la blogueuse durant la journée de deuil ont été évaluées conformément à la loi.