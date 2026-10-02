Combien coûte une ambulance dans le monde ?

Le service d'ambulance est financé différemment selon les pays. Dans certains, les soins d'urgence sont pris en charge par l'État, tandis que dans d'autres, le patient ou son assurance doit payer pour le service.

Royaume-Uni — Appeler le 999 pour une urgence et être transporté à l'hôpital ne donne lieu à aucun frais supplémentaire. Le service est financé par le système du NHS.

États-Unis — Le service d'ambulance peut être payant. Le montant final varie selon l'appel, la distance de transport, les soins prodigués et les conditions de l'assurance. Par exemple, pour les patients couverts par Medicare, 80 % du montant approuvé est pris en charge, le reste pouvant rester à la charge du patient.

Australie — Medicare ne couvre pas les frais d'ambulance. Les modalités de paiement varient selon l'État et le territoire. Par exemple, au Queensland et en Tasmanie, les services d'urgence pour les résidents permanents sont pris en charge par l'État. Dans d'autres régions, le patient doit payer ou utiliser une assurance.

Par conséquent, il n'existe pas de règle unique selon laquelle « l'ambulance est gratuite » ou « l'ambulance est toujours chère ». Pour une même urgence, les coûts peuvent varier considérablement selon l'assurance, le lieu de résidence et le système de santé.

Le plus important est de ne pas retarder l'appel des secours par peur du prix. Les modalités de paiement et la couverture d'assurance sont définies spécifiquement selon le pays et la région.