Combien coûte une ambulance dans le monde ?

·16·Monde
Combien coûte une ambulance dans le monde ?

Le service d'ambulance est financé différemment selon les pays. Dans certains, les soins d'urgence sont pris en charge par l'État, tandis que dans d'autres, le patient ou son assurance doit payer pour le service.

Royaume-Uni — Appeler le 999 pour une urgence et être transporté à l'hôpital ne donne lieu à aucun frais supplémentaire. Le service est financé par le système du NHS.

États-Unis — Le service d'ambulance peut être payant. Le montant final varie selon l'appel, la distance de transport, les soins prodigués et les conditions de l'assurance. Par exemple, pour les patients couverts par Medicare, 80 % du montant approuvé est pris en charge, le reste pouvant rester à la charge du patient.

Australie — Medicare ne couvre pas les frais d'ambulance. Les modalités de paiement varient selon l'État et le territoire. Par exemple, au Queensland et en Tasmanie, les services d'urgence pour les résidents permanents sont pris en charge par l'État. Dans d'autres régions, le patient doit payer ou utiliser une assurance.

Par conséquent, il n'existe pas de règle unique selon laquelle « l'ambulance est gratuite » ou « l'ambulance est toujours chère ». Pour une même urgence, les coûts peuvent varier considérablement selon l'assurance, le lieu de résidence et le système de santé.

Le plus important est de ne pas retarder l'appel des secours par peur du prix. Les modalités de paiement et la couverture d'assurance sont définies spécifiquement selon le pays et la région.

NHSMedicareService d'ambulanceUrgences médicalesSanté
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Violation de système : L'IA d'OpenAI pirate la base de données gouvernementale australienneViolation de système : L'IA d'OpenAI pirate la base de données gouvernementale australienne25 septembre 09:41L'Europe aura-t-elle son propre OTAN ? Ursula von der Leyen lance une initiative révolutionnaireL'Europe aura-t-elle son propre OTAN ? Ursula von der Leyen lance une initiative révolutionnaire16 septembre 08:29Invité surprise dans un aéroport de New York : un raton laveur tombe du plafond (vidéo)Invité surprise dans un aéroport de New York : un raton laveur tombe du plafond (vidéo)26 juillet 18:42Trump fait une déclaration inattendue sur les sanctions contre l'IranTrump fait une déclaration inattendue sur les sanctions contre l'Iran8 juin 11:32De nombreuses victimes lors d'une attaque atroce à KievDe nombreuses victimes lors d'une attaque atroce à Kiev15 mai 10:03Le Chevalier noir : Batman apparaît sur l'emblème de Sydney et secoue toute la villeLe Chevalier noir : Batman apparaît sur l'emblème de Sydney et secoue toute la ville19 septembre 09:59
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils