Avertissement de Gary Neville : Le destin des propriétaires de Manchester City en péril

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Avertissement de Gary Neville : Le destin des propriétaires de Manchester City en péril

Manchester City, l'un des clubs phares de la Premier League, fait face à une crise majeure et à un possible changement de propriétaire suite à une décision cruciale d'une commission indépendante. Selon Sky Sports, l'expert et ancien joueur Gary Neville estime que si la culpabilité du club concernant des irrégularités financières est confirmée, il sera très difficile pour la direction actuelle de conserver son statut. C'est ce que rapporte Goal.com .

Les enquêtes d'un panel indépendant ont révélé que Manchester City a enfreint les règles financières à grande échelle pendant neuf ans. Cette situation porte gravement atteinte à l'intégrité du football anglais et à l'équité de la Premier League, car il s'agit d'infractions se chiffrant en centaines de millions de livres sterling.

Fraude financière et contrats de sponsoring douteux

Au cœur de l'enquête se trouvent des allégations selon lesquelles le club aurait artificiellement gonflé ses revenus via de faux contrats de sponsoring. La valeur totale de ces accords dépasserait les 900 millions de livres sterling.

Gary Neville souligne qu'après des infractions d'une telle ampleur, une simple amende serait totalement insuffisante. Selon lui, les propriétaires du club pourraient ne plus répondre aux exigences du test des propriétaires et des directeurs (Owners' and Directors' Test) du pays.

L'avenir de la direction et des trophées

Selon Neville, les clubs de football ne sont pas seulement des projets commerciaux, mais des valeurs protégées importantes pour le public et les habitants de la ville. Par conséquent, les propriétaires doivent respecter strictement les règles établies.

La légitimité des trophées remportés sous l'ère Pep Guardiola et les années précédentes est désormais remise en question. Si la procédure d'appel échoue, tous les succès du club ces dernières années pourraient rester à jamais entachés de doutes.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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