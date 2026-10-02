Russie : un chat pourrait être à l'origine d'une explosion, selon le ministère des Situations d'urgence

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Russie : un chat pourrait être à l'origine d'une explosion, selon le ministère des Situations d'urgence

Dans la ville d'Odintsovo, dans la région de Moscou, une bouteille de gaz a explosé dans un appartement situé au 19e étage d'un immeuble résidentiel. L'incident a eu lieu le matin du 1er octobre dans un immeuble de la rue Belorusskaya, a rapporté RBK.

Il a été précisé qu'il n'y avait personne dans l'appartement, seul un chat s'y trouvait. Selon la version préliminaire du ministère des Situations d'urgence, une bouteille de gaz de camping de 200 millilitres se trouvait à côté d'une plaque électrique. Le chat aurait pu allumer accidentellement la plaque, provoquant l'explosion de la bouteille surchauffée.

L'explosion a endommagé le balcon et les fenêtres de l'appartement, et a également détruit la cloison intérieure entre l'appartement et le vestibule. À l'arrivée des secours, aucun incendie actif n'a été constaté.

Personne n'a été blessé lors de l'incident. Selon les rapports, le chat présent dans l'appartement a également survécu.

Les causes exactes de l'incident sont en cours d'examen. Le ministère russe des Situations d'urgence a rappelé qu'il ne faut pas stocker de bouteilles de gaz à proximité de sources de chaleur.

Appareils de cuisine brûlés et mur avec des traces de suie noire.
OdintsovoExplosion de bouteille de gazMinistère des Situations d'urgenceRBKRussie
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