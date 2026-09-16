Gerard Piqué félicite l'équipe de Javokhir Sindarov et Bibisara Assaubayeva

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Gerard Piqué félicite l'équipe de Javokhir Sindarov et Bibisara Assaubayeva

Gerard Piqué, ancien joueur du FC Barcelone, vainqueur de la Coupe du Monde 2010 avec l'Espagne et quadruple vainqueur de la Ligue des Champions, a félicité l'équipe « Ganges Grandmasters » (Fyers American Gambits) pour sa troisième place lors du tournoi Global Chess League 2026. Il a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram.

« Salut tout le monde. Je voulais vous féliciter. Nous avons pris la troisième place et je pense que vous avez fait un travail incroyable. Nous étions très proches de la victoire. Quoi qu'il arrive, je suis très fier de vous. Je suis convaincu qu'à l'avenir, nous gagnerons certainement. Allez American Gambits ! », a déclaré Piqué.

Le grand maître ouzbek Javokhir Sindarov et la joueuse d'échecs kazakhe Bibisara Assaubayeva ont participé au tournoi par équipes Tech Mahindra Global Chess League 2026 à Bengaluru au sein de l'équipe « Fyers American Gambits ». L'équipe a terminé le tournoi avec des médailles de bronze.

Lors du match pour la troisième place disputé en deux manches, les « Fyers American Gambits » ont battu les « Mumba Masters » dans les deux rencontres. Le premier match s'est terminé sur le score de 3,5:2,5 et le second sur 4:2. En conséquence, l'équipe a remporté la série avec un score cumulé de 7,5:4,5 et a décroché la troisième place.

Tout au long de la compétition, Sindarov a réalisé des performances réussies contre plusieurs adversaires redoutables. Bibisara Assaubayeva a également contribué aux résultats de l'équipe.

Pour rappel, Gerard Piqué est officiellement devenu actionnaire stratégique de l'équipe « Fyers American Gambits » le 18 août 2026. Il a rejoint le projet en tant qu'investisseur pour la troisième saison de la Global Chess League, aux côtés de Javokhir Sindarov, Bibisara Assaubayeva et d'autres joueurs d'échecs de haut niveau.

Gerard PiquéFyers American GambitsGlobal Chess League 2026Javokhir SindarovBibisara Assaubayeva
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