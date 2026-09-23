La conférence de presse officielle organisée avant le choc amical entre l'Ouzbékistan et l'Iran à Ferghana a été bien plus animée, ouverte et tendue que prévu. Le sélectionneur national, légende du football mondial Fabio Cannavaro, et le capitaine Eldor Shomurodov ont répondu sans détour aux questions sur la sélection, la philosophie d'entraînement et les choix tactiques. Les remarques des journalistes sur l'ancien sélectionneur Srečko Katanec, qui privilégiait le gabarit des joueurs, ainsi que les critiques sur les absents, ont suscité une réaction ferme et sans concession de l'Italien.

Cannavaro a insisté sur le fait que les portes de l'équipe nationale ne dépendent pas de l'âge inscrit sur le passeport, mais du talent et de la personnalité sur le terrain : « Malgré son jeune âge, Hakimov n'a pas peur et possède une forte personnalité. Dans notre équipe, le concept de jeune ou vieux n'existe pas ! Je ne me réveille pas le matin pour choisir des joueurs au hasard. Celui qui mérite sa place dans le championnat est appelé. Si certains ne sont pas là, il y a des raisons sérieuses. », a-t-il souligné. Le coach a également précisé que les portes restent ouvertes pour Ikrom Aliboyev, ajoutant que l'objectif principal de ce rassemblement est l'avenir à long terme de l'équipe et le renouvellement des générations, demandant aux journalistes de respecter ses décisions.

Alors, Muhammad Hakimov fera-t-il ses débuts contre l'Iran ? Comment cette position ferme de Cannavaro renforcera-t-elle la discipline interne et quelle surprise l'équipe nationale prépare-t-elle à Ferghana ?

« Hakimov l'intrépide, réponse à Katanec et exigences du coach » : 5 points clés de la conférence de presse

Les thèses les plus importantes de l'intervention remarquée de Fabio Cannavaro à Ferghana :

L'opportunité de Muhammad Hakimov : Le sélectionneur a salué la forte personnalité et l'audace du jeune talent, confirmant qu'il aura du temps de jeu lors des prochains matchs ;

Le principe « pas de jeune ou de vieux » : Il n'y a pas de limite d'âge en équipe nationale ; si le potentiel est là, les jeunes comme les vétérans expérimentés joueront ;

Réaction aux critiques sur l'ère Katanec : Cannavaro a déclaré qu'il ne sélectionne pas les joueurs selon leur taille, mais uniquement ceux qui brillent en championnat et sont utiles à l'équipe ;

Le cas Ikrom Aliboyev : Le coach a affirmé qu'il connaît la valeur d'Aliboyev et que les portes de la sélection lui restent toujours ouvertes ;

Appel au « respect de mes décisions » : L'Italien a souligné qu'il est critiqué qu'il appelle 20-22 joueurs ou qu'il en convoque de nouveaux, et a appelé les journalistes à respecter ses choix.

Équipe nationale d'Ouzbékistan : Comparaison des philosophies et critères de sélection

Analyse des anciens principes de Srečko Katanec et du nouveau système de gestion de Fabio Cannavaro :

Critères et orientations Approche sous Srečko Katanec Nouvelles règles introduites par Fabio Cannavaro Critères de sélection Focus sur la puissance physique et la taille Talent, caractère, audace et forte personnalité Âge des joueurs Conservateur, noyau de joueurs expérimentés « Aucune limite d'âge » — seul le potentiel compte Nombre de joueurs convoqués Cercle restreint : 20–22 joueurs réguliers Effectif élargi et découvertes du championnat local Objectif principal et vecteur stratégique Résultat immédiat et maintien d'un groupe fixe Fondations pour l'avenir, renouvellement générationnel Confiance aux jeunes (ex: M. Hakimov) Temps de jeu très limité par prudence Promesse de temps de jeu réel même lors des grands matchs Réaction aux médias et critiques Fermeture et décisions sans explication Dialogue ouvert, arguments et exigence de respect professionnel

Expertise footballistique : Pourquoi la position de Cannavaro est-elle cruciale pour l'équipe ?

Conclusions des observateurs sportifs et analystes nationaux :

Briser les barrières psychologiques : Dans le football ouzbek, les entraîneurs ont longtemps écarté des talents sous prétexte qu'ils étaient « trop jeunes » ou « trop petits » ; l'évaluation basée uniquement sur le caractère motive tous les jeunes du championnat ;

Hakimov, futur centre de l'attaque : L'audace de Muhammad Hakimov est une qualité indispensable face à un adversaire agressif comme l'Iran ; son entrée sera un casse-tête tactique pour les défenseurs adverses ;

Concurrence saine au sein de l'équipe : Un effectif élargi empêche tout sentiment de « place garantie » ; même les légionnaires doivent prouver leur niveau à chaque entraînement ;

Autorité et fermeté du coach : En tant que Ballon d'Or, Fabio Cannavaro a annoncé qu'il ne compose pas son équipe selon les pressions externes, mais selon ses propres convictions — assurant la confiance totale des joueurs envers le coach.

Fabio Cannavaro et Eldor Shomurodov L'intervention à Ferghana a montré que l'équipe nationale est prête pour le match contre l'Iran, non seulement physiquement, mais aussi mentalement.

Selon vous, quel bénéfice la philosophie de Cannavaro apportera-t-elle à notre équipe ? Muhammad Hakimov marquera-t-il pour ses débuts ? Partagez vos avis en commentaires et diffusez cette analyse avant le choc de demain !