Jeux asiatiques : L'Ouzbékistan dans le top 4 après le 13e jour (Tableau des médailles)

La 13e journée des Jeux asiatiques au Japon a pris fin. La délégation sportive ouzbèke, qui progresse avec succès dans la compétition, maintient fermement sa place dans le top 4 du classement général.

Le nombre de médailles remportées par nos compatriotes a atteint 65. Jusqu'à présent, nos athlètes ont récolté 20 médailles d'or, 23 d'argent et 22 de bronze et luttent dignement parmi les meilleures équipes du continent.

Leaders et concurrence : À quoi ressemble le top 10 ?

L'équipe de Chine, qui possède une avance significative en nombre de médailles, domine largement le classement. Le Japon, pays hôte, occupe la deuxième place, et la Corée du Sud la troisième :

Chine — 162 or, 81 argent, 73 bronze (total : 316) Japon — 71 or, 83 argent, 85 bronze (total : 239) Corée du Sud — 33 or, 39 argent, 62 bronze (total : 134) Ouzbékistan — 20 or, 23 argent, 22 bronze (total : 65) Inde — 16 or, 25 argent, 35 bronze (total : 76) Iran — 15 or, 17 argent, 13 bronze (total : 45) Thaïlande — 15 or, 11 argent, 17 bronze (total : 43) Kazakhstan — 12 or, 21 argent, 44 bronze (total : 77) Bahreïn — 11 or, 5 argent, 6 bronze (total : 22) Malaisie — 9 or, 5 argent, 16 bronze (total : 30)

D'autres représentants de notre région figurent également dans le top 20, le Tadjikistan voisin occupant la 20e place avec 2 médailles d'or, 5 d'argent et 7 de bronze (14 au total).

Des épreuves importantes impliquant nos compatriotes auront lieu lors des derniers jours de la compétition, et le compteur de médailles de la délégation ouzbèke devrait encore augmenter.