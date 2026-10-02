Lancement de Laytr, une application de stockage de données en ligne

Suite à la fermeture du célèbre service Pocket de Mozilla, plusieurs applications alternatives ont vu le jour pour offrir plus de confort aux utilisateurs. L'une d'entre elles est Laytr une nouvelle application qui attire l'attention en permettant de sauvegarder non seulement des articles textuels, mais tout type de contenu sur Internet. C'est ce que rapporte Techcrunch.com dans son article.

Selon TechCrunch, cette application permet de sauvegarder des pages web, des recettes, des captures d'écran, des vidéos, des fichiers PDF, des signets et même des raccourcis de navigateur pour une consultation ultérieure. Le programme trie automatiquement les types de fichiers et aide à les regrouper dans des collections spéciales appelées « cases ».

Confidentialité et synchronisation entre appareils

L'une des principales caractéristiques de Laytr est son approche axée sur une confidentialité totale. Toutes les données enregistrées deviennent une archive personnelle stockée uniquement sur l'appareil de l'utilisateur. Cela signifie qu'aucun compte n'est requis pour utiliser l'application et que les développeurs ne peuvent pas voir vos données.

Néanmoins, grâce à la synchronisation via iCloud d'Apple, les données sont facilement partagées entre plusieurs appareils tels que iPhone, iPad et Mac. Le développeur indépendant canadien Mostafa Talaat, créateur de l'application, souligne que le choix de ne pas utiliser de serveur a été délibéré, car ce qu'un utilisateur choisit de sauvegarder relève de sa vie privée.

Fonctionnalités et politique tarifaire

Le fondateur du projet a également ajouté une option d'importation pour les anciens utilisateurs de Pocket afin de faciliter la transition. L'application propose aussi une fonction de rappel pour consulter les éléments sauvegardés à une date précise. Cependant, en raison de l'accent mis sur la confidentialité, l'application n'utilise pas d'IA pour résumer ou décrire les textes.

L'application Laytr est gratuite à l'essai avec une limite de 30 éléments sauvegardés. Pour profiter de toutes les fonctionnalités, l'abonnement Premium coûte 1,99 $ par mois, 14,99 $ par an, ou 39,99 $ pour un accès à vie. Même après l'expiration de l'abonnement, l'utilisateur ne perd pas ses archives et peut exporter toutes ses données à tout moment sous forme d'archive ZIP aux formats Markdown et HTML.