4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée

Au Karakalpakstan, la création d'un grand cluster spécialisé dans l'extraction et le traitement de l'or est prévue. Il a été annoncé qu'une réserve de 4 tonnes d'or a été identifiée dans la mine "Urusoy" de la région. Avec la mise en œuvre du projet, les travaux d'exploration géologique seront également élargis.

Dans le projet de décret pertinent du Cabinet des ministres, au Karakalpakstan, des mesures ont été définies pour établir un cluster d'extraction et de traitement de l'or.

Dans le cadre du projet, il est prévu non seulement d'exploiter la mine existante, mais aussi de renforcer les travaux d'exploration géologique pour identifier de nouvelles zones prometteuses.

L'aspect le plus intéressant : la partie géologiquement étudiée de la région ne représente actuellement que 20 %. Selon les données actuelles, la zone où les travaux de prospection et d'extraction sont menés couvre 200 hectares. Le lancement du nouveau cluster devrait accroître l'activité économique dans la région et contribuer à la création d'environ 1 000 nouveaux emplois. Ainsi, une grande partie du Karakalpakstan n'a pas encore été entièrement étudiée sur le plan géologique. Par conséquent, il est possible que de nouvelles mines et des réserves de ressources minérales soient découvertes lors des futurs travaux de prospection.