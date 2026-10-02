Otabek Shukurov poursuit sa carrière en Europe : un club serbe annonce son transfert

L'un des leaders de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Otabek Shukurov, ouvre un nouveau chapitre de sa carrière. Le milieu de terrain de 30 ans a rejoint le club du Radnik Surdulica, pensionnaire de la SuperLiga serbe.

Le club serbe a confirmé la signature de notre compatriote sur ses réseaux sociaux officiels et, en publiant une photo de Shukurov avec le maillot de l'équipe, a annoncé : « Dobrodošao » (Bienvenue).

Des EAU à la Serbie : le nouveau défi du joueur

Avant les matchs de la Coupe du Monde qui se sont déroulés cet été sur les terrains des États-Unis, du Canada et du Mexique, Otabek Shukurov défendait les couleurs du club émirati de Baniyas. Le choix de l'expérimenté milieu de terrain est cette fois un retour sur les pelouses européennes.

Quelle est la place du Radnik Surdulica au classement ?

Actuellement, la compétition bat son plein en SuperLiga serbe.

Le nouveau club d'Otabek Shukurov, Radnik Surdulica, occupe la 7e place du classement avec 14 points.

Le leader du championnat, le célèbre Crvena Zvezda, compte quant à lui 28 points.

L'expérience et les qualités techniques du milieu de terrain de notre équipe nationale devraient être d'une grande aide pour le Radnik dans la course aux places européennes. Les débuts de Shukurov sous ses nouvelles couleurs sont attendus très prochainement.