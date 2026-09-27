Une femme de 61 ans a donné naissance à l'enfant de sa fille

À Chicago, aux États-Unis, Kristin Casey, âgée de 61 ans, a donné naissance à l'enfant de sa fille Sara Connell en tant que mère porteuse. C'est ce qu'a rapporté ABC News.

Sara et son mari Bill ont longtemps essayé d'avoir un enfant, rencontrant plusieurs difficultés liées à la grossesse. Ils ont ensuite décidé d'avoir recours à la FIV, la fécondation in vitro.

L'embryon a été créé à partir de l'ovule de Sara et du sperme de son mari Bill. Par conséquent, l'enfant né est biologiquement celui de Sara et Bill. L'embryon a ensuite été transféré dans l'utérus de Kristin Casey, la mère de Sara.

À cette époque, Kristin avait traversé la ménopause environ 10 ans auparavant. Néanmoins, les médecins l'ont soumise à un traitement hormonal pour la préparer à la grossesse. Elle est tombée enceinte après la deuxième tentative de FIV.

Kristin a mené sa grossesse à terme et a donné naissance à son petit-fils, prénommé Finnean, par césarienne au Prentice Women's Hospital de Chicago. Elle était âgée de 61 ans au moment de l'accouchement.

Ainsi, bien que Kristin ait elle-même mis au monde l'enfant de sa fille, la mère biologique de Finnean est Sara, et son père biologique est son mari Bill.

Cet événement a suscité un grand intérêt à l'époque. Pour Kristin, il s'agissait d'une manière unique d'aider sa fille à réaliser son rêve de devenir mère.