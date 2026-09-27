Une femme de 61 ans a donné naissance à l'enfant de sa fille

·10·Monde
Une femme de 61 ans a donné naissance à l'enfant de sa fille

À Chicago, aux États-Unis, Kristin Casey, âgée de 61 ans, a donné naissance à l'enfant de sa fille Sara Connell en tant que mère porteuse. C'est ce qu'a rapporté ABC News.

Sara et son mari Bill ont longtemps essayé d'avoir un enfant, rencontrant plusieurs difficultés liées à la grossesse. Ils ont ensuite décidé d'avoir recours à la FIV, la fécondation in vitro.

L'embryon a été créé à partir de l'ovule de Sara et du sperme de son mari Bill. Par conséquent, l'enfant né est biologiquement celui de Sara et Bill. L'embryon a ensuite été transféré dans l'utérus de Kristin Casey, la mère de Sara.

À cette époque, Kristin avait traversé la ménopause environ 10 ans auparavant. Néanmoins, les médecins l'ont soumise à un traitement hormonal pour la préparer à la grossesse. Elle est tombée enceinte après la deuxième tentative de FIV.

Kristin a mené sa grossesse à terme et a donné naissance à son petit-fils, prénommé Finnean, par césarienne au Prentice Women's Hospital de Chicago. Elle était âgée de 61 ans au moment de l'accouchement.

Ainsi, bien que Kristin ait elle-même mis au monde l'enfant de sa fille, la mère biologique de Finnean est Sara, et son père biologique est son mari Bill.

Cet événement a suscité un grand intérêt à l'époque. Pour Kristin, il s'agissait d'une manière unique d'aider sa fille à réaliser son rêve de devenir mère.

Kristin CaseySara ConnellFinneanPrentice Women's HospitalÉtats-Unis
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Une femme au Kazakhstan a tenté de vendre son enfant avant sa naissanceUne femme au Kazakhstan a tenté de vendre son enfant avant sa naissance12 août 12:53Un père a aidé sa fille à réaliser son rêve (vidéo)Un père a aidé sa fille à réaliser son rêve (vidéo)23 septembre 19:32Cas rarissime en Turquie : une femme avec deux utérus donne naissance à deux enfants simultanémentCas rarissime en Turquie : une femme avec deux utérus donne naissance à deux enfants simultanément16 août 17:12Une étudiante russe de 19 ans portée disparue en ThaïlandeUne étudiante russe de 19 ans portée disparue en Thaïlande31 août 12:52Une Britannique diagnostiquée avec un syndrome cardiaque rare après le mariage de sa filleUne Britannique diagnostiquée avec un syndrome cardiaque rare après le mariage de sa fille27 juillet 14:35À Singapour, un homme agresse un septuagénaire qui caressait la tête de sa filleÀ Singapour, un homme agresse un septuagénaire qui caressait la tête de sa fille19 août 19:24
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils