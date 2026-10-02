Un train percute 70 moutons dans la région de Jambyl : le propriétaire sanctionné

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Un train percute 70 moutons dans la région de Jambyl : le propriétaire sanctionné

Un incident malheureux s'est produit dans la région de Jambyl, au Kazakhstan, lorsqu'un troupeau de moutons s'est retrouvé sur les voies ferrées. Un train de marchandises a percuté 70 têtes de bétail en circulation. Les animaux ont péri et leur propriétaire a été tenu pour responsable conformément à la loi. C'est ce qu'a rapporté «Nur.kz» .

Il a été précisé qu'un procès-verbal administratif a été dressé à l'encontre du propriétaire du bétail. Il s'agit d'un citoyen de 66 ans résidant à Taraz, accusé d'avoir enfreint les règles de pâturage dans la zone réservée aux chemins de fer.

Selon les informations officielles, l'accès incontrôlé du bétail aux voies ferrées au Kazakhstan reste l'un des problèmes majeurs pour la circulation des trains.

Il est noté que depuis le début de l'année, le Département de la police des transports a enregistré 1 166 arrêts d'urgence de trains. Parmi eux, 881, soit la grande majorité, étaient liés à la présence d'animaux domestiques sur les voies.

À cet égard, la police des transports a appelé les propriétaires d'animaux à ne pas laisser leur bétail sans surveillance près des voies ferrées. L'administration demande aux citoyens de respecter strictement les règles de sécurité établies.

Comme le souligne la police des transports, les propriétaires sont les premiers responsables de la sécurité de leurs animaux. L'intrusion de bétail sur les voies peut non seulement entraîner la mort des animaux, mais aussi provoquer des situations d'urgence et des dommages matériels.

En outre, de telles situations présentent un risque pour la vie et la santé des passagers et du personnel ferroviaire. Il est donc crucial que les propriétaires ne laissent pas leurs animaux sans surveillance à proximité des chemins de fer.

Région de JambylPolice des transportsSécurité ferroviaireKazakhstanFaits divers
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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