Les chaussures à 450 dollars de Balenciaga suscitent l'intérêt sur les réseaux sociaux

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Les chaussures à 450 dollars de Balenciaga suscitent l'intérêt sur les réseaux sociaux

Les nouvelles chaussures à 450 dollars de la célèbre maison de couture Balenciaga ont suscité des discussions animées sur les réseaux sociaux. Les photos du modèle, qui se distingue par son design unique et inhabituel, se sont rapidement propagées sur diverses plateformes.

L'apparence du nouveau modèle, qui diffère des chaussures habituelles, a attiré l'attention des utilisateurs. Suite à la diffusion des images, certains ont qualifié son design d'intéressant et original.

Le prix de 450 dollars est devenu l'un des principaux sujets de débat autour de ce modèle.

Sur les réseaux sociaux, les utilisateurs discutent non seulement de l'apparence de la chaussure, mais aussi de son prix. Si certains acceptent ce tarif élevé pour un design aussi atypique comme une norme dans le monde de la mode, d'autres considèrent 450 dollars comme une somme excessive pour des chaussures.

Le nouveau modèle de Balenciaga a rapidement attiré l'attention des passionnés de mode et des internautes. Pour l'instant, la question la plus importante concernant ces chaussures tourne davantage autour de leur prix de 450 dollars que de leur design.

BalenciagaChaussures450 DollarsModeDébat
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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