Une athlète kazakhe perd sa médaille d'or à cause de ses baskets

·5·Monde
Une athlète kazakhe perd sa médaille d'or à cause de ses baskets

L'athlète kazakhe Yasmina Toksanbayeva a terminé première du marathon lors des Jeux asiatiques organisés dans les villes japonaises d'Aichi et de Nagoya. Cependant, un contrôle effectué après la compétition a révélé que ses baskets n'étaient pas conformes aux exigences réglementaires.

Il s'est avéré que la semelle des chaussures de l'athlète était 3,5 millimètres plus épaisse que la limite autorisée de 40 millimètres. Par conséquent, le résultat de Toksanbayeva a été annulé et elle a été privée de sa médaille d'or.

Fait intéressant, selon la Fédération kazakhe d'athlétisme, l'athlète avait fait vérifier ses chaussures avant le départ. À ce moment-là, elle avait reçu l'autorisation de participer à la compétition avec ces chaussures.

Ainsi, le résultat de l'athlète qui a terminé le marathon en premier a été annulé en raison d'un contrôle après l'arrivée.

Yasmina ToksanbayevaJeux AsiatiquesRègles sur les chaussuresFédération kazakhe d'athlétismeAthlétisme
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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