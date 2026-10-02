20e médaille d'or pour l'Ouzbékistan ! Jasurbek Jaysunov triomphe en finale

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20e médaille d'or pour l'Ouzbékistan ! Jasurbek Jaysunov triomphe en finale

Une nouvelle médaille d'or s'ajoute au palmarès de la délégation ouzbèke. Ce 2 octobre, Jasurbek Jaysunov, membre de l'équipe nationale de taekwondo WT, a décroché le titre, offrant ainsi la 20e médaille d'or à notre pays.

Engagé dans la catégorie des -80 kg, Jaysunov a franchi avec succès toutes les étapes jusqu'à la finale. Lors du combat décisif, notre compatriote a affronté un représentant du Taipei chinois, s'imposant avec autorité pour devenir le vainqueur de la compétition.

Une autre médaille pour nos taekwondoïstes

Rappelons que lors de cette même journée, notre équipe nationale a également brillé dans les épreuves féminines :

  • engagée dans la catégorie des -67 kg, notre compatriote Ozoda Sobirjonova a réalisé une belle performance, ajoutant une médaille d'argent au compteur de notre délégation.

Cette victoire de Jasurbek Jaysunov renforce davantage le succès de la délégation ouzbèke au classement général.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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