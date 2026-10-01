Des cellules de luxe découvertes pour des prisonniers dans une prison

En Indonésie, des cellules de luxe spécialement équipées pour les détenus, totalement différentes des cellules ordinaires, ont été découvertes. Suite à cet incident, cinq responsables de la prison ont été suspendus de leurs fonctions.

Il a été révélé que l'incident s'est produit à la prison de « Cibinong », située dans la ville de Bogor, près de Jakarta. Lors d'une inspection surprise menée le 23 septembre, des représentants de l'Ombudsman du pays ont découvert plus de 10 logements séparés des cellules ordinaires.

Les inspecteurs ont trouvé dans ces pièces des équipements inhabituels pour les conditions carcérales classiques. On y trouvait de grands lits, des climatiseurs, des téléviseurs, des canapés, des réfrigérateurs et des espaces de restauration séparés.

Le plus surprenant est qu'il a été découvert qu'une salle de sport et un simulateur de golf étaient également en cours d'installation dans le complexe. Lors de l'inspection, il a été constaté que certains détenus se trouvaient dans ces logements.

Selon Rudi Setiawan, inspecteur général du ministère indonésien de l'Immigration et des Services correctionnels, des dizaines de détenus et de membres du personnel pénitentiaire ont été interrogés à ce sujet. À la suite de l'enquête, cinq responsables, dont le directeur de la prison de « Cibinong », ont été suspendus.

La prison, qui s'étend sur 4 hectares, accueille également des détenus purgeant des peines pour corruption et autres crimes graves. L'identité des prisonniers ayant bénéficié de ces cellules de luxe n'a pas encore été officiellement révélée.

Selon les inspecteurs, ces bâtiments avaient été initialement construits comme logements de fonction pour le personnel pénitentiaire. Il est désormais en cours d'examen si leur transformation en logements non autorisés pour les détenus a fait l'objet de pots-de-vin en échange de tels privilèges.