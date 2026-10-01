Des cellules de luxe découvertes pour des prisonniers dans une prison

·1·Monde
Des cellules de luxe découvertes pour des prisonniers dans une prison

En Indonésie, des cellules de luxe spécialement équipées pour les détenus, totalement différentes des cellules ordinaires, ont été découvertes. Suite à cet incident, cinq responsables de la prison ont été suspendus de leurs fonctions.

Il a été révélé que l'incident s'est produit à la prison de « Cibinong », située dans la ville de Bogor, près de Jakarta. Lors d'une inspection surprise menée le 23 septembre, des représentants de l'Ombudsman du pays ont découvert plus de 10 logements séparés des cellules ordinaires.

Les inspecteurs ont trouvé dans ces pièces des équipements inhabituels pour les conditions carcérales classiques. On y trouvait de grands lits, des climatiseurs, des téléviseurs, des canapés, des réfrigérateurs et des espaces de restauration séparés.

Le plus surprenant est qu'il a été découvert qu'une salle de sport et un simulateur de golf étaient également en cours d'installation dans le complexe. Lors de l'inspection, il a été constaté que certains détenus se trouvaient dans ces logements.

Selon Rudi Setiawan, inspecteur général du ministère indonésien de l'Immigration et des Services correctionnels, des dizaines de détenus et de membres du personnel pénitentiaire ont été interrogés à ce sujet. À la suite de l'enquête, cinq responsables, dont le directeur de la prison de « Cibinong », ont été suspendus.

La prison, qui s'étend sur 4 hectares, accueille également des détenus purgeant des peines pour corruption et autres crimes graves. L'identité des prisonniers ayant bénéficié de ces cellules de luxe n'a pas encore été officiellement révélée.

Selon les inspecteurs, ces bâtiments avaient été initialement construits comme logements de fonction pour le personnel pénitentiaire. Il est désormais en cours d'examen si leur transformation en logements non autorisés pour les détenus a fait l'objet de pots-de-vin en échange de tels privilèges.

Prison de CibinongOmbudsman d'IndonésieRudi SetiawanVille de BogorIndonésie
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

L'arche de Noé a-t-elle été retrouvée ? Une structure mystérieuse à 3 étages découverte sous un site géant en TurquieL'arche de Noé a-t-elle été retrouvée ? Une structure mystérieuse à 3 étages découverte sous un site géant en TurquieAujourd'hui 00:20Une prison plus haute que la Statue de la Liberté : le « Jailscraper » s'élève à ManhattanUne prison plus haute que la Statue de la Liberté : le « Jailscraper » s'élève à Manhattan16 septembre 08:00Ballack se marie à 50 ans avec un mannequin de 26 ans : le mariage aura lieu sur la Côte d'Azur ou dans un château !Ballack se marie à 50 ans avec un mannequin de 26 ans : le mariage aura lieu sur la Côte d'Azur ou dans un château !29 septembre 07:04L'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des chambres et un tunnel révélés sous une structure mystérieuseL'arche de Noé a-t-elle été découverte en Turquie ? Des chambres et un tunnel révélés sous une structure mystérieuse27 septembre 08:13En Inde, une famille incinère son fils, mais il est retrouvé vivant en prisonEn Inde, une famille incinère son fils, mais il est retrouvé vivant en prison8 septembre 22:25Un général du régime d'Assad sévèrement condamné : l'ancien chef d'une prison de Damas est en prisonUn général du régime d'Assad sévèrement condamné : l'ancien chef d'une prison de Damas est en prison18 septembre 22:41
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Monde actualités

52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
4 tonnes d'or découvertes au Karakalpakstan : le plus intéressant est que 80 % de la région reste inexplorée
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils