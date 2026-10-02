La conférence de presse de l'équipe nationale de Suède a été marquée par un moment inattendu et amusant. Le sélectionneur Graham Potter a fait rire l'assemblée avec une pique acérée concernant les accusations financières visant Manchester City. Pendant la conférence, la réaction du buteur d'Arsenal, Viktor Gyokeres, incapable de contenir son rire face aux propos de son entraîneur, a été capturée par les caméras et est devenue virale sur Internet. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon ixbt.com et d'autres médias étrangers, cette situation imprévue au sein du camp de l'équipe nationale est devenue le sujet principal de la réunion. En raison d'une infection virale inconnue ayant frappé l'effectif suédois, plusieurs joueurs clés avaient dû déclarer forfait. En expliquant ces absences, l'entraîneur a jugé opportun de faire référence au sujet le plus débattu du football anglais.

La blague inattendue de l'entraîneur et la réaction de Gyokeres

En expliquant la situation, Graham Potter a comparé, sur un ton humoristique, les problèmes rencontrés aux procédures judiciaires qui font grand bruit dans le football anglais. Le technicien a suscité surprise et amusement dans la salle en lançant sa boutade ironique.

"Nous avons été confrontés à une infection ou un virus. Ce n'est pas l'idéal, mais cela arrive. C'est pourquoi nous avons appelé de nouveaux joueurs qui ont montré un excellent niveau. Quant au nombre d'absents, je pense que j'ai atteint un chiffre proche du nombre d'accusations contre Manchester City", a déclaré Graham Potter lors de la conférence de presse.

L'ambiance dans la salle a changé instantanément, provoquant un mélange de rires et de surprise chez les journalistes. Les caméras se sont immédiatement tournées vers l'attaquant Viktor Gyokeres, assis à côté de l'entraîneur. Bien qu'il ait tenté de rester sérieux, partagé entre l'éthique professionnelle et l'envie de rire, les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent clairement qu'il n'a pas pu masquer son sourire.

La performance prolifique de Viktor Gyokeres en sélection

Graham Potter, réalisant que sa blague était controversée, a lancé aux journalistes sur un ton plaisantin : "N'est-il pas trop tôt pour en parler ?". Cette séquence est rapidement devenue populaire parmi les internautes, ravissant les fans dans le contexte des discussions animées autour du club mancunien.

Néanmoins, cet épisode amusant n'a pas détourné Viktor Gyokeres de ses objectifs sur le terrain. Durant cette trêve internationale, l'attaquant de 28 ans a disputé deux matchs avec la Suède en Ligue des Nations, inscrivant deux buts.

Rappelons que le début de saison du joueur avec Arsenal a été difficile. La concurrence pour une place de titulaire dans l'équipe dirigée par Mikel Arteta est très intense. Malgré cela, ses performances prolifiques en équipe nationale ont démontré une fois de plus le potentiel important qu'il apporte à la ligne d'attaque du club londonien.