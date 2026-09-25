Une Japonaise de 63 ans épouse un homme de 32 ans son cadet

Au Japon, une femme de 63 ans nommée Azarashi attire l'attention des internautes pour avoir épousé un homme de 31 ans, soit 32 ans de moins qu'elle, et pour diriger ensemble une agence matrimoniale. C'est ce qu'a rapporté le South China Morning Post.

Azarashi a vécu plus de 20 ans avec son précédent conjoint avant de divorcer à 48 ans. Par la suite, elle a élevé seule son enfant et a géré une entreprise de vente de vêtements pour animaux de compagnie.

Sa rencontre avec son époux actuel a eu lieu en août 2020 dans un café de Tokyo. Azarashi a trouvé un téléphone oublié par quelqu'un et l'a restitué à son propriétaire. Une semaine plus tard, ils se sont croisés par hasard dans les transports en commun et ont échangé leurs numéros. Ils ont commencé à discuter régulièrement par la suite.

Fait intéressant, au début de leur relation, le couple ne connaissait pas l'âge réel de l'autre. Environ un mois plus tard, ils ont découvert leurs âges respectifs. Malgré cela, ils ont décidé de poursuivre leur relation.

Le fils d'Azarashi a 6 ans de plus que son actuel époux. La mère du jeune homme, quant à elle, est de 6 ans plus jeune qu'Azarashi et s'était initialement opposée à leur relation. Plus tard, face à la détermination de son fils, elle a fini par accepter.

Le couple a officiellement enregistré son mariage en décembre 2022. Sur les réseaux sociaux, ils s'appellent mutuellement « Princesse » et « Prince ». Ils dirigent désormais ensemble une agence matrimoniale.

