«Double or» : Nodirbek Abdusattorov sacré meilleur joueur mondial au 1er échiquier !

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«Double or» : Nodirbek Abdusattorov sacré meilleur joueur mondial au 1er échiquier !

Organisée à Samarcande, la 46e Olympiade d'échecs a marqué l'histoire de notre sport national en lettres d'or. Lors de la 11e et dernière ronde décisive, le match nul 2-2 de l'Inde, principal poursuivant, contre la Hongrie, bloquant leur score à 18 points, avait déjà garanti le titre à l'équipe masculine d'Ouzbékistan. Cependant, les grands maîtres ouzbeks, sans relâcher leurs efforts, ont battu l'Ukraine 2,5 à 1,5, atteignant un total de 20 points et montant sur la plus haute marche du podium olympique.

Lors de la cérémonie de clôture, les médailles ont été remises aux vainqueurs masculins et féminins. L'un des moments les plus marquants a été le sacre de Nodirbek Abdusattorov, leader de l'équipe d'Ouzbékistan, désigné meilleur joueur mondial au 1er échiquier, recevant ainsi la médaille d'or individuelle. Ainsi, l'Ouzbékistan a officialisé son titre individuel au premier échiquier en plus de sa médaille d'or par équipe.

« 20 points, l'or d'Abdusattorov et le triomphe sur le podium » : 5 points clés de cette victoire historique

La 46e Olympiade d'échecs de Samarcande : faits marquants de la cérémonie de clôture et de remise des prix :

  • Ouzbékistan — Champion absolu : Notre équipe nationale a battu l'Ukraine 2,5 à 1,5 lors de la dernière ronde, terminant à la 1ère place avec 20 points ;

  • Victoire garantie avant terme : Le match nul 2-2 de l'Inde contre la Hongrie a assuré la médaille d'or à nos représentants avant la fin ;

  • Le triomphe individuel de Nodirbek Abdusattorov : Notre compatriote a été récompensé par une médaille d'or individuelle en tant que meilleur joueur du 1er échiquier ;

  • Podium solennel : À Samarcande, parmi les stars mondiales des échecs, le drapeau de l'Ouzbékistan a flotté au sommet ;

  • Un deuxième sacre mondial en quatre ans : Après l'or à Chennai en 2022 et le bronze à Budapest en 2024, l'Ouzbékistan a de nouveau conquis le sommet des échecs mondiaux en 2026.

46e Olympiade d'échecs : Comparaison des performances collectives et individuelles

Classification des résultats principaux de la compétition de Samarcande :

Catégories de la compétition

Vainqueurs et médaillés

Indicateurs et résultats

Importance et statut historique

Championnat par équipe (Hommes)

Équipe nationale d'OUZBÉKISTAN

20 points (1ère place absolue)

Deuxième médaille d'or olympique en 4 ans

Médaille d'argent par équipe

Équipe nationale d'Inde

18 points (2-2 lors de la dernière ronde)

Principal poursuivant de l'Olympiade

Performance individuelle au 1er échiquier

Nodirbek Abdusattorov

Médaille d'or au 1er échiquier

Leader mondial du premier échiquier

Duel de la dernière ronde

Ouzbékistan — Ukraine

2,5 : 1,5

Victoire consolidant le titre

Arène de la cérémonie de remise des prix

Scène internationale de Samarcande

Remise des médailles d'or, d'argent et de bronze

Devenu le centre du monde échiquéen global

Expertise échiquéenne : Pourquoi l'or de Nodirbek au 1er échiquier est-il un exploit inégalé ?

Conclusions des grands maîtres internationaux, analystes de la FIDE et commentateurs sportifs :

  • « Le poids du 1er échiquier » : Jouer au 1er échiquier lors d'une Olympiade est la tâche la plus difficile, car on y affronte les plus grands grands maîtres mondiaux, champions du monde actuels et anciens ; Nodirbek Abdusattorov a surmonté cette pression et sa 1ère place individuelle prouve qu'il est devenu l'un des meilleurs joueurs de la planète ;

  • Leadership et moteur de l'équipe : Le jeu fiable, stable et invincible de Nodirbek au premier échiquier a permis à Sindarov, Yakubboyev, Vohidov et Madaminov de jouer avec sérénité ;

  • Héritage historique à Samarcande : Conserver le trophée par équipe sur ses terres, à Samarcande, tout en surpassant les grands noms mondiaux sur les échiquiers individuels, témoigne du début de « l'âge d'or » des échecs ouzbeks.

Selon vous, le titre de meilleur joueur mondial au 1er échiquier de Nodirbek Abdusattorov peut-il faire de lui le prochain champion du monde d'échecs classiques ? Quelles émotions cette double victoire à Samarcande vous a-t-elle inspirées ? Laissez vos félicitations en commentaires et partagez avec fierté l'analyse de ce grand succès de notre équipe nationale !

46e Olympiade d'échecsNodirbek AbdusattorovSamarcandeÉquipe nationale d'échecs d'OuzbékistanFIDE
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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