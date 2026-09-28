Javohir Sindorov devient le premier lauréat du prix FIDE

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Javohir Sindorov devient le premier lauréat du prix FIDE

À Samarcande, 46e Olympiade d'échecs une autre nouvelle réjouissante pour les échecs ouzbeks a été annoncée à la clôture de la compétition. Le grand maître ouzbek Javohir Sindorov a remporté le tout premier prix du « Meilleur joueur d'échecs masculin » de l'histoire des FIDE Excellence Awards.

Ce prix revêt une importance particulière. Les FIDE Excellence Awards ont été créés en 2026 et leurs premiers lauréats ont été récompensés à Samarcande. Le prix reconnaît les meilleurs résultats du cycle olympique, de septembre 2024 à août 2026.

Sindorov entre dans l'histoire

Dans la catégorie « Meilleur joueur d'échecs masculin », aux côtés de Javohir Sindorov, figuraient des leaders mondiaux des échecs tels que Nodirbek Abdusattorov, Fabiano Caruana, Magnus Carlsen, Arjun Erigaisi, Gukesh Dommaraju et d'autres grands maîtres étaient également nommés.

Finalement, la victoire est revenue au représentant ouzbek.

Ainsi, Sindorov est entré dans l'histoire des échecs en tant que premier lauréat de la catégorie « Meilleur joueur d'échecs masculin » des FIDE Excellence Awards.

L'Olympiade de Samarcande, une grande fête des échecs

La 46e Olympiade d'échecs s'est tenue à Samarcande du 10 au 27 septembre. Lors de la cérémonie de clôture, le drapeau olympique a été remis aux Émirats arabes unis, hôtes de l'édition 2028, marquant officiellement la fin de cet événement historique à Samarcande.

C'est dans le cadre de cette compétition qu'a eu lieu la première cérémonie des FIDE Excellence Awards.

Pour les échecs ouzbeks, ce fut un événement doublement significatif : Samarcande a accueilli le monde des échecs et Javohir Sindorov a remporté le premier prix du « Meilleur joueur d'échecs masculin » lors de cette cérémonie historique.

Ainsi, Javohir Sindorov a inscrit son nom parmi les premiers lauréats, non seulement pour l'Ouzbékistan, mais aussi dans l'histoire des nouveaux FIDE Excellence Awards.

Javohir Sindorov46e Olympiade d'échecsFIDE Excellence AwardsSamarcandeÉchecs
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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