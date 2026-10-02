Rasmus Højlund explique pourquoi il a célébré son but contre le Portugal à la manière de Ronaldo

Après le match de Ligue des nations entre le Danemark et le Portugal, l'attaquant danois Rasmus Højlund Cristiano Ronaldo a clarifié sa célébration de but.

Lors de la 3e journée de la Ligue des nations au stade Parken de Copenhague, les visiteurs se sont imposés 4-2. Rasmus Højlund, qui a célébré son but à la manière de Cristiano Ronaldo , joueur ayant quitté la sélection portugaise la veille suite à une polémique, a révélé la véritable raison de son geste.

« C'est mon plus grand idole »

Le jeune attaquant a souligné qu'il n'avait aucune intention négative envers la star portugaise, mais qu'il s'agissait d'un signe de respect :

« C'est simplement une marque de respect envers quelqu'un qui, après les événements d'hier, a peut-être mis fin à sa carrière internationale. C'est tout. Cela n'a rien à voir avec un manque de respect. C'est mon plus grand idole », a déclaré Højlund, cité par le journal A Bola .

Tensions après le coup de sifflet final

La tension sur le terrain ne s'est pas arrêtée après le coup de sifflet final. Selon les rapports, après le match, Rasmus Højlund a bousculé l'entraîneur du Portugal, Jorge Jesus, provoquant une brève altercation dans le stade.